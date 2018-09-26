Zilu e Graciele vão se encontrar no casamento da filha de Zezé

Zilu Camargo e Graciele Lacerda: as duas vão se encontrar pela primeira vez no casamento de Camilla Camargo, em São Paulo

Zilu Camargo e Graciele Lacerda vão se encontrar pessoalmente pela primeira vez nesta quinta-feira (27), em São Paulo, no casamento de Camilla Camargo. E tudo já foi acertado entre todos. "A família estará toda reunida pela primeira vez", comemorou Zezé Di Camargo em entrevista ao jornal Extra durante sua passagem pelo Prêmio Multishow 2018.