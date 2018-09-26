Zilu e Graciele vão se encontrar no casamento da filha de Zezé

Zilu Camargo e Graciele Lacerda vão se encontrar pessoalmente pela primeira vez nesta quinta-feira (27), em São Paulo, no casamento de Camilla Camargo. E tudo já foi acertado entre todos. "A família estará toda reunida pela primeira vez", comemorou Zezé Di Camargo em entrevista ao jornal Extra durante sua passagem pelo Prêmio Multishow 2018.
Segundo o Extra, após muitas brigas e polêmicas, Graciele finalmente foi aceita pelas enteadas Wanessa e Camilla. Zilu irá ao evento acompanhada do namorado, Marcos Ruggiero.