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Pela 1ª vez

Zilu e Graciele vão se encontrar no casamento da filha de Zezé

Zezé Di Camargo diz que já está tudo acertado entre todos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 19:01

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 19:01

Zilu Camargo e Graciele Lacerda: as duas vão se encontrar pela primeira vez no casamento de Camilla Camargo, em São Paulo Crédito: Montagem Gazeta Online
Zilu Camargo e Graciele Lacerda vão se encontrar pessoalmente pela primeira vez nesta quinta-feira (27), em São Paulo, no casamento de Camilla Camargo. E tudo já foi acertado entre todos. "A família estará toda reunida pela primeira vez", comemorou Zezé Di Camargo em entrevista ao jornal Extra durante sua passagem pelo Prêmio Multishow 2018. 
Segundo o Extra, após muitas brigas e polêmicas, Graciele finalmente foi aceita pelas enteadas Wanessa e Camilla. Zilu irá ao evento acompanhada do namorado, Marcos Ruggiero. 

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