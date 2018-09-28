Zilu e Graciele não se falam e ficam afastadas durante casamento

Não foi dessa vez que Zilu Camargo e a capixaba Graciele Lacerda se aproximaram. As duas ficaram longe uma da outra durante o casamento de Camilla Camargo, filha de Zezé, na noite desta quinta-feira (27), em São Paulo.

Zilu Camargo e Graciele Lacerda: as duas não se falaram e ficaram afastadas durante o casamento de Camilla Camargo, em São Paulo Crédito: Montagem Gazeta Online

Segundo o jornal Extra, Graciele ficou do lado direito do salão, entre os convidados e perto de Marcos Ruggiero, o namorado de Zilu, enquanto a mãe da noiva estava no altar, do outro lado. Durante a festa, elas também ocuparam espaços opostos.