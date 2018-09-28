Zilu e Graciele não se falam e ficam afastadas durante casamento

Não foi dessa vez que Zilu Camargo e a capixaba Graciele Lacerda se aproximaram. As duas ficaram longe uma da outra durante o casamento de Camilla Camargo, filha de Zezé, na noite desta quinta-feira (27), em São Paulo.
Segundo o jornal Extra, Graciele ficou do lado direito do salão, entre os convidados e perto de Marcos Ruggiero, o namorado de Zilu, enquanto a mãe da noiva estava no altar, do outro lado. Durante a festa, elas também ocuparam espaços opostos.
De acordo com o Extra, Camilla Camargo se casou nesta quinta-feira (27) com o diretor de TV Leonardo Lessa em uma cerimônia luxuosa em São Paulo. A celebração reuniu toda a família Camargo e foi a primeira vez que Zilu e Graciele estiveram juntas, num mesmo espaço. Apesar das duas não se falaram, o clima foi de harmonia entre todos. Zezé até posou de braços dados com a ex-mulher, e Graciele cumprimentou as filhas do sertanejo.