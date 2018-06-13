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Dia dos Namorados

Zilu Camargo exibe anel de brilhantes que ganhou do namorado

Zilu comemorou o primeiro Dia dos Namorados com Marco Ruggiero

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 14:51
Zilu Camargo e o namorado, Marco Ruggiero Crédito: Reprodução/Instagram @zilucamargooficial
Zilu Camargo comemorou o primeiro Dia dos Namorados ao lado do fotógrafo e empresário Marco Ruggiero. Na data, ela ganhou de presente um lindo anel de brilhantes. É lógico que Zilu aproveitou o momento para exibir a joia nas redes sociais. 
Apesar de ter colocado o anel na mão direita, Zilu garantiu ao jornal Extra que não ficou noiva. "Foi só um presnte. Está ótimo assim, namoro bom demais", explicou Marco
De acordo com o Extra, o anel foi dado também por conta do aniversário de 60 anos da ex-mulher de Zezé Di Camargo, completados no último sábado. Zilu e Marco estão juntos desde janeiro, mas só foi assumido publicamente em março. O novo eleito da mãe de Wanessa é dono de um estúdio de fotografia em São Paulo, tem 36 anos (vinte a menos que ela), já trabalhou como produtor de TV e é sócio de um restaurante.
 
Zilu exibiu anel de brilhantes que ganhou do namorado nas redes sociais Crédito: Reprodução/Stories Instagram @zilucamargooficial

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