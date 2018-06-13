Zilu Camargo exibe anel de brilhantes que ganhou do namorado

comemorou o primeiroao lado do fotógrafo e empresário Marco Ruggiero. Na data, ela ganhou de presente um lindo anel de brilhantes. É lógico que Zilu aproveitou o momento para exibir a joia nas redes sociais.

Apesar de ter colocado o anel na mão direita, Zilu garantiu ao jornal Extra que não ficou noiva. "Foi só um presnte. Está ótimo assim, namoro bom demais", explicou Marco

De acordo com o Extra, o anel foi dado também por conta do aniversário de 60 anos da ex-mulher de Zezé Di Camargo, completados no último sábado. Zilu e Marco estão juntos desde janeiro, mas só foi assumido publicamente em março. O novo eleito da mãe de Wanessa é dono de um estúdio de fotografia em São Paulo, tem 36 anos (vinte a menos que ela), já trabalhou como produtor de TV e é sócio de um restaurante.