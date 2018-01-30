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Zilu Camargo convida 'amigos virtuais' para almoço em São Paulo

Ela contou que realizou o encontro porque queria que a relação virtual com as fãs se concretizasse na vida real.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 12:37

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 12:37

Zilu Camargo Crédito: Reprodução/Instagram
Muitas personalidades procuram manter um relacionamento próximo com seus fãs na internet. Zilu Camargo, ex-mulher de Zezé Di Camargo, foi além e convidou suas seguidoras para um almoço.
"Eu sempre falo que não tenho fãs, porque não sou artista... Mas tenho vocês: amigos virtuais", escreveu Zilu. O encontro ocorreu no último domingo (28) em um restaurante de São Paulo.
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Ela contou que realizou o encontro porque queria que a relação virtual com as fãs se concretizasse na vida real. "Selecionei dez seguidores, mas apenas quatro puderam estar aqui comigo hoje", explicou.
"Amei conhecê-las e, principalmente, compartilhar nossas risadas e sonhos!", agradeceu.

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