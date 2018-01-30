Zilu Camargo convida 'amigos virtuais' para almoço em São Paulo

Zilu Camargo Crédito: Reprodução/Instagram

Muitas personalidades procuram manter um relacionamento próximo com seus fãs na internet. Zilu Camargo, ex-mulher de Zezé Di Camargo, foi além e convidou suas seguidoras para um almoço.

"Eu sempre falo que não tenho fãs, porque não sou artista... Mas tenho vocês: amigos virtuais", escreveu Zilu. O encontro ocorreu no último domingo (28) em um restaurante de São Paulo.

Ela contou que realizou o encontro porque queria que a relação virtual com as fãs se concretizasse na vida real. "Selecionei dez seguidores, mas apenas quatro puderam estar aqui comigo hoje", explicou.