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Treta em família

Zilu acusa Zezé Di Camargo de ameaça, diz colunista

Zilu está na Justiça buscando a anulação de documento que ela teria assinado abrindo mão de alguns bens, segundo informações do colunista Leo Dias

Publicado em 

11 fev 2019 às 12:33

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 12:33

Crédito: Reprodução/Instagram @zilucamargooficial
Zilu Camargo, a ex-esposa de Zezé Di Camargo, está acusando o sertanejo de ameaça e coação. Segundo informações do colunista Leo Dias, na ação judicial, Zilu alega que em novembro de 2017 foi coagida a assinar um documento em que abria mão das empresas nas quais o ex-casal ainda é sócio até hoje. 
Zilu garante a Leo Dias que antes de os advogados de Zezé irem pressioná-la, ela recebeu visita dos três filhos - Wanessa, Camilla e Igor - que também teriam incentivado a mãe a assinar o papel, alegando que o pai estava falido. 
De cara, Zilu diz ao colunista que se recusou a assinar os papéis e que, depois disso, foi ameaçada por Zezé a expor conversas íntimas dela em redes sociais, por meio de fãs dele. 
Agora, ela busca na Justiça a anulação do documento. O processo corre em segredo de Justiça na vara cível de Santana do Parnaíba, em São Paulo. 

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