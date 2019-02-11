Zilu acusa Zezé Di Camargo de ameaça, diz colunista

Crédito: Reprodução/Instagram @zilucamargooficial

Zilu Camargo, a ex-esposa de Zezé Di Camargo, está acusando o sertanejo de ameaça e coação. Segundo informações do colunista Leo Dias, na ação judicial, Zilu alega que em novembro de 2017 foi coagida a assinar um documento em que abria mão das empresas nas quais o ex-casal ainda é sócio até hoje.

Zilu garante a Leo Dias que antes de os advogados de Zezé irem pressioná-la, ela recebeu visita dos três filhos - Wanessa, Camilla e Igor - que também teriam incentivado a mãe a assinar o papel, alegando que o pai estava falido.

De cara, Zilu diz ao colunista que se recusou a assinar os papéis e que, depois disso, foi ameaçada por Zezé a expor conversas íntimas dela em redes sociais, por meio de fãs dele.