Zezé Di Camargo faz vídeo com Graciele Lacerda após sair de motel

Zezé Di Camargo fez um vídeo polêmico com sua noiva, Graciele Lacerda. Depois de passarem a noite em um motel, o cantor se filmou no banco do carona de um carro, com a capixaba dirigindo, em que disse que eles estão juntos há mais de 10 anos, ou seja, quando ele ainda era casado com Zilu Camargo. O affair com Graciele só foi assumido, oficialmente, em 2014.

Zezé Di Camargo e sua noiva, a capixaba Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial

"Gente, amar para mim é isso aqui. Depois de mais de dez anos juntos. Namorar, até amanhecer o dia. Agora são 5 para às 7h da manhã: você sair, namorar e voltar para casa... Isso é amor, depois de mais de dez anos... E ainda tem uma motorista particular", diz o cantor, no vídeo.



