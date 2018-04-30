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Polêmica

Zezé defende Wanessa: 'Já era sucesso antes de Anitta existir'

A própria Wanessa usou as redes sociais no fim de semana para comentar as comparações e afirmar que se inspira, sim, em outras artistas

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 14:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2018 às 14:52
Zezé defende Wanessa: "Já era sucesso antes de Anitta existir" Crédito: Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo partiu em defesa da filha, Wanessa, sobre a cantora está sendo acusado de imitar Anitta em seu novo clipe, "Mulher gato", lançado na última sexta-feira. O sertanejo rebateu a crítica de um internauta no Instagram e disse que a filha já fazia sucesso antes da Poderosa existir. A informação foi publicada pelo jornal Extra.
Então a Wanessa imita a Anitta, que imita a Beyoncé, que imita a Madonna e etc.. Todas que cantam nesse estilo vão parecer imitações. Antes da Anitta existir, Wanessa já era sucesso e gravava esse tipo de música, rebateu Zezé, de acordo com o Extra.
Wanessa: "Não há vergonha em dizer"
A própria Wanessa usou as redes sociais no fim de semana para comentar as comparações e afirmar que se inspira, sim, em outras artistas.
"Não há vergonha em dizer que sim, eu me inspiro em outras mulheres.[...] Eu me inspiro, sim, na Sandy, na Anitta, Ludmilla, Ivete Sangalo, Claudia Leite, na Beyoncé, na Shakira, na Madonna, na Marília Mendonça... Cansada dessas comparações inúteis - não deixarei me influenciar por esse machismo e sexismo embutido em comentários maldosos que colocam mulher contra mulher", disse a cantora em um vídeo publicado no stories do Instagram.
Anitta: "Cresci sendo fã"
Segundo o Extra, Anitta também se pronunciou sobre o assunto na mesma rede social e declarou ser fã de Wanessa. Veja o que a cantora disse para a filha de Zezé:
"More... Não estou te chamando de velha (na verdade queria eu daqui 11 anos portar essa beleza e juventude), mas que eu me lembre quem se acabava de dançar ainda 'aborrecente' com 'poderosa, atrevida, ninguém se mete mais na minha vida' era eu! Então relaxa. O clipe está lindo, aquela parte toda em branco é deslumbrante", elogiou. "Você cantou com Ja Rule quando ele era o auge, bebê... Você sempre inovou. Cresci sendo fã. Relaxa real. Você está divina, 'gostosérrima' mesmo depois de parir dois pitocos. Casada, feliz, rica, trabalhando por prazer. Game over, bebê, esquece", disse a intérprete de "Vai malandra".
Zezé defende Wanessa: "Já era sucesso antes de Anitta existir" Crédito: Reprodução/Instagram

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