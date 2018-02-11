Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TRETA

Zeca Pagodinho se irrita com insistência de João Doria para tirar foto

Problema aconteceu no camarote dos desfiles das escolas de samba de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2018 às 13:49

Publicado em 11 de Fevereiro de 2018 às 13:49

Zeca Pagodinho, Amaral, Giselle Bettio e João Doria Crédito: Renata Monteiro / Divulgação
Zeca Pagodinho aproveitou bastante o segundo dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo, no Anhembi, no sábado (10). No camarote, com seu inseparável copo de cerveja e petiscos, ele se sentiu em casa. O clima de "lá em casa" era tanto que convidou os amigos do futebol Marcos Assunção, Amaral e Ronaldo para um bom bate-papo com uma boa cervejinha. 
Tudo ia bem até a chegada do prefeito de São Paulo, João Doria. Todo mundo queria tirar foto com o prefeito, impecável como sempre, apesar de todo o calor e da confusão a sua volta. Só quem parece não ter se animado muito foi Zeca Pagodinho, que queria acompanhar as escolas de samba no detalhe -- chegou a pedir um colírio para enxergar melhor.
Leia mais notícias de Entretenimento
Doria insistiu tirar uma foto com o sambista e acabou causando um mal estar no camarote. Irritado com a presença do tucano, Zeca se recusava a tirar uma foto com o político. Foi necessário a intervenção do dono do camarote, que fez um pedido ao cantor.
Após muita negociação das duas assessorias, Zeca concordou com a foto, mas com uma condição, queria a presença do ex-jogador Amaral, caso contrário, não posaria.
Nas fotos, é visível o mal estar de de Zeca ao ser cumprimentado pelo prefeito e, ainda, se deixar fotografar juntamente com Doria. Segundo o G1, quando o prefeito lhe deu a mão, Zeca não fez cara de muitos amigos e ficou com a cabeça baixa. Eles trocaram poucas palavras e o encontro durou menos de um minuto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados