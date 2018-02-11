Zeca Pagodinho se irrita com insistência de João Doria para tirar foto

Zeca Pagodinho, Amaral, Giselle Bettio e João Doria Crédito: Renata Monteiro / Divulgação

Zeca Pagodinho aproveitou bastante o segundo dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo, no Anhembi, no sábado (10). No camarote, com seu inseparável copo de cerveja e petiscos, ele se sentiu em casa. O clima de "lá em casa" era tanto que convidou os amigos do futebol Marcos Assunção, Amaral e Ronaldo para um bom bate-papo com uma boa cervejinha.

Tudo ia bem até a chegada do prefeito de São Paulo, João Doria. Todo mundo queria tirar foto com o prefeito, impecável como sempre, apesar de todo o calor e da confusão a sua volta. Só quem parece não ter se animado muito foi Zeca Pagodinho, que queria acompanhar as escolas de samba no detalhe -- chegou a pedir um colírio para enxergar melhor.

Doria insistiu tirar uma foto com o sambista e acabou causando um mal estar no camarote. Irritado com a presença do tucano, Zeca se recusava a tirar uma foto com o político. Foi necessário a intervenção do dono do camarote, que fez um pedido ao cantor.

Após muita negociação das duas assessorias, Zeca concordou com a foto, mas com uma condição, queria a presença do ex-jogador Amaral, caso contrário, não posaria.