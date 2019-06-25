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Septoplastia

Zeca Pagodinho é internado e passa por cirurgia

O hospital é o mesmo em que o filho de Luciano Huck, Benício, ficou após o acidente que sofreu neste sábado (22)

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 12:59

Publicado em 

25 jun 2019 às 12:59
Zeca Pagodinho, 60, deu entrada no Hospital Copa Star no Rio de Janeiro por volta das 16h desta segunda-feira (24), onde permaneceu internado para um procedimento cirúrgico previsto para a manhã desta terça (25).
Segundo a assessoria do cantor, Pagodinho sofre de uma obstrução nasal crônica de longa data, que estava sendo acompanhado pelo seu médico.
Crédito: Reprodução/Instagram
O problema afetava a respiração do artista e poderia piorar com o passar do tempo, o que o fez optar pela cirurgia de septoplastia, para que tivesse uma "qualidade de vida melhor".
"Foi tudo bem planejado, não teve urgência", diz a assessoria, que relatou que o cantor estava bastante tranquilo antes do procedimento. "Ele estava animado, rodou o hospital inteiro, conversou com todas as enfermeiras, falou um monte de coisas".
O hospital é o mesmo em que o filho de Luciano HuckBenício, ficou após o acidente que sofreu neste sábado (22)
A cirurgia de Pagodinho estava prevista para acontecer entre 7h30 e 8h, com duração de uma hora, mas a assessoria ainda não sabe informar se o procedimento foi concluído.
O cantor está sendo acompanhado por sua esposa, Mônica Silva, e está sob os cuidados do otorrino Jair de Castro e do pneumologista Marcelo Kalichsztein. 
Por ter sido necessário o uso da anestesia geral, Pagodinho não deve ser liberado nas próximas horas.

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