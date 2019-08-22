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Mais vivo do que nunca

Zeca Pagodinho desmente boato sobre morte

Chateado com as notícias falsas em que ele teria morrido, o próprio músico fez questão de vir a público para desmentir a notícia

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 19:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 19:48
O cantor Zeca Pagodinho Crédito: Guto Costa
Um boato de que Zeca Pagodinho, 60, teria morrido, surgiu e logo se espalhou pela internet na tarde desta quinta-feira (22). Chateado com as notícias falsas, o próprio músico fez questão de vir a público para desmentir a notícia.
"Tem gente contando mentiras e espalhando pela internet, mas a verdade é uma só: Zeca Pagodinho está mais vivo do que nunca. Mais vivo e cada vez mais feliz!", publicou o músico, em vídeo.
Ele também criticou quem não tem mais nada o que fazer: "Ficam inventando história com nome dos outros, poderia estar trabalhando, fazendo música. Estou bem vivo".
Em junho, Zeca deu entrada no Hospital Copa Star no Rio de Janeiro, onde permaneceu internado para um procedimento cirúrgico. Segundo a assessoria do cantor, Pagodinho sofreu de uma obstrução nasal crônica de longa data, que estava sendo acompanhado pelo seu médico. Mas ele se recuperou.
O cantor aproveitou para divulgar uma novidade. No mês que vem, mais precisamente no dia 17, ele vai lançar um novo disco nas lojas e nos aplicativos, de nome "Mais Feliz".

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