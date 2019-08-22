Zeca Pagodinho desmente boato sobre morte

O cantor Zeca Pagodinho Crédito: Guto Costa

Um boato de que Zeca Pagodinho, 60, teria morrido, surgiu e logo se espalhou pela internet na tarde desta quinta-feira (22). Chateado com as notícias falsas, o próprio músico fez questão de vir a público para desmentir a notícia.

"Tem gente contando mentiras e espalhando pela internet, mas a verdade é uma só: Zeca Pagodinho está mais vivo do que nunca. Mais vivo e cada vez mais feliz!", publicou o músico, em vídeo.

Ele também criticou quem não tem mais nada o que fazer: "Ficam inventando história com nome dos outros, poderia estar trabalhando, fazendo música. Estou bem vivo".

Em junho, Zeca deu entrada no Hospital Copa Star no Rio de Janeiro, onde permaneceu internado para um procedimento cirúrgico. Segundo a assessoria do cantor, Pagodinho sofreu de uma obstrução nasal crônica de longa data, que estava sendo acompanhado pelo seu médico. Mas ele se recuperou.