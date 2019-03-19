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Zé de Abreu provoca Regina Duarte em postagem sobre política

Ator tem causado polêmicas nas redes sociais desde fevereiro deste ano, quando se autoproclamou presidente do Brasil

Publicado em 19 de Março de 2019 às 17:37

Publicado em 

19 mar 2019 às 17:37
19/03/2019 - O ator José de Abreu Crédito: Divulgação/TV Globo
Zé de Abreu alfinetou, mais uma vez, Regina Duarte. Ele afirmou no último domingo, 17, que tem medo da atriz, ao ver uma publicação dela defendendo o fim do Supremo Tribunal Federal. "Se o STF acabar, com certeza acaba a corrupção. O País agoniza nas mãos de uma corte degradada", afirmou a artista pelo Instagram.
Abreu viu a declaração de Regina, fez um print da tela e publicou no Twitter. "Eu tenho medo da Regina Duarte", escreveu o ator. Usuários reagiram, tanto apoiando o post de Abreu quanto criticando.
Zé de Abreu começou a provocar Regina Duarte no fim do ano passado pela rede social, quando percebeu que discordava das visões políticas dela. O ator tem causado polêmicas desde fevereiro deste ano, quando se autoproclamou presidente do Brasil pela rede social.

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