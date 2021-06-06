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Polêmica

Zayn Malik, ex-One Direction, se envolve em briga de bar nos EUA

Segundo TMZ, ator foi xingado e partiu para cima de homem

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 10:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jun 2021 às 10:28
O ex-One Direction Zayn Malik
O ex-One Direction Zayn Malik Crédito: Instagram/zayn
Ex-integrante da banda One Direction, Zayn Malik, 28, se envolveu em uma briga na saída de um bar nos Estados Unidos. O site TMZ registrou um vídeo no qual o cantor aparece sem camisa em meio a uma forte discussão.
O caso aconteceu em Manhattan. Ele teria recebido xingamentos homofóbicos por parte de um homem e partiu para cima dele. Outras pessoas tiveram de apartar o ocorrido.
Fontes próximas à situação disseram ao TMZ que Zayn fumava um cigarro do lado de fora do Amsterdam Billiards Club, em East Village, após as 2h, quando um grupo de algumas pessoas se aproximou dele.
Um dos homens correu atrás do artista e tentou começar uma confusão. Após uma troca de insultos o clima já havia esquentado de parte a parte. Apesar disso, ninguém se machucou e a polícia não precisou ser acionada.
Atualmente, Zayan vive um bom momento em sua vida pessoal. Em setembro de 2020 nasceu a filha dele com a namorada, Gigi Hadid, 25, 25. O nome da bebê não foi divulgado.
"Ela já mudou o nosso mundo. Estou tão apaixonada", escreveu Hadid ao lado de uma foto em preto e branco segurando a mãozinha da menina.
Pelo lado profissional, o cantor lançou no começo do ano seu projeto intitulado "Nobody Is Listening", com 11 faixas. O músico divulgou em suas redes sociais uma prévia para o single "Vibez", que faz parte do novo álbum. O disco inclui ainda a música "Better", lançada em setembro de 2020.
"Better" chegou a 89ª posição na Billboard Hot 100, dos Estados Unidos, e na 58ª no Reino Unido. O clipe passa de 35 milhões de visualizações.

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