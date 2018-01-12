Youtuber choca com relato sobre implante no bumbum após infecção

Camilla Uckers Crédito: Reprodução/Instagram @camillauckers

Camilla Uckers, de 25 anos, chocou os seus seguidores ao desabafar no Instagram. Ela disse que sofreu séries complicações com as próteses de silicone que colocou no bumbum. Após duas cirurgias plásticas, sendo uma no nariz, no final do ano passado, ela afirma que os implantes afetaram o nervo ciático e causaram uma infecção generalizada.

"Eu estava no Rio de Janeiro quando começou a sair pus da minha bunda e o médico falou que ou eu tirava a prótese ou morreria", contou ela, em vídeo, no Instagram. A youtuber, de acordo com o Extra, fez a cirurgia de implante de silicone no bumbum com um médico de Fortaleza, no dia 12 de dezembro do ano passado. Na ocasião, ela também operou o nariz.

A youtuber narra que, ao voltar para Fortaleza, uma ambulância a esperava no aeroporto e a encaminhou direto para um hospital. Internada, ela precisou tirar a prótese para se recuperar. "O médico disse que eu posso colocar de novo se eu quiser, mas eu não quero mais", explicou.

Camilla ainda acrescentou que fará acompanhamento psicológico: "Estou com problemas de aceitação do meu corpo, de como minha bunda antiga é. Eu estou tentando me recuperar, me reerguer. É muito difícil passar por isso", desabafou, segundo o Extra.

"SÓ QUERO VOLTAR A ANDAR"

Por conta da inflamação no nervo ciático, Camila não consegue andar direito e conta que sente muitas dores na perna e no pé. "Se algum neurocirurgião puder me ajudar, eu preciso voltar a andar", concluiu.

Em sua conta do Instagram, ela postou fotos dos hematomas e do momento em que foi internada. "Que sirva de lição para vocês se aceitarem como são". Assista desabafo:

Ao jornal Extra, ela informou que não pretende responsabilizar o médico que a operou. "Não gosto dessas coisas de processo. Só quero voltar a andar. Preciso recuperar o movimento do pé por conta do nervo ciático que foi inflamado na cirurgia. Talvez eu precise até fazer cirurgia no pé", disse.