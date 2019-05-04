Xuxa reúne ex-paquitas e fala em tocar novo projeto com elas

A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Aline Massuca / Globo / Divulgação

Em um reencontro que emocionaria qualquer baixinho dos anos 1980, Xuxa Meneghel, 56, se reuniu com algumas ex-paquitas na noite de quinta-feira (2) para acompanhar a estreia do namorado, Junno Andrade, 55, na peça "Um Casamento Feliz", no Rio de Janeiro.

Com a presença de Andrea Veiga, Ana Paula Almeida, Bianca Rinaldi, Cátia Paganote, Louise Wischermann e Tatiana Maranhão, a apresentadora afirmou que tem vontade de tocar novos projetos com as antigas companheiras de palco, como por exemplo um filme.

"Não quero nunca mais deixar de encontrar com elas. Ficamos muito tempo separadas e não podemos fazer isso. A gente tem uma história muito linda. Amo cada uma delas e a forma com que elas demonstram carinho e respeito por mim. Nos gostamos tanto que ficamos emocionadas quando nos vemos", disse Xuxa.

Também marcaram presença a estreia a dançarina Bombom, que participou do Planeta Xuxa com a apresentadora; o humorista Serginho Mallandro, com que Xuxa contracenou em alguns filmes, como "Lua de Cristal"; e Mariana Richard, que também fez parte do Xou da Xuxa ao lado da irmã gêmea.

Além do encontro, Xuxa estava ansiosa também com a estreia de Junno como o advogado Roberto. "Estou doida para ver a peça. Sei mais ou menos a história, mas eles ensaiaram alguns dias lá em casa e eu não quis ver. Ficava só ouvindo", afirmou a apresentadora, que queria manter a surpresa para a estreia.

Após a apresentação, Junno afirmou ter ficado satisfeito: "Tivemos pouco tempo para ensaio mas acho que conseguimos fazer o melhor possível. Pela gargalhada da galera, acho que conseguimos atingir nosso objetivo de divertir o público".

Escrita por Gérard Bitton e Michel Muns e adaptada por Flavio Marinho, a comédia "Um Casamento Feliz" fica em cartaz até o dia 30 de junho.

A trama conta a história de Henrique (Fábio Villa Verde), que é um heterossexual e solteirão convicto. Ele recebe uma herança milionária da sua Tia Carola, mas no testamento consta a condição que ele precisa se casar, e ficar bem casado por um período mínimo de um ano.

Durante esse período, ele receberá visitas esporádicas de um oficial de justiça, para avaliar se realmente ele está vivendo "Um Casamento Feliz".

Para não deixar de receber a herança, Henrique aceita a proposta de seu advogado e amigo Roberto (Junno Andrade), em realizar um casamento gay com Dodô (Renato Rabelo). Que além de ser o seu melhor amigo, é ator e também heterossexual. A partir daí, situações inusitadas e divertidas acontecem.