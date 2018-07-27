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Xuxa responde a fã que pergunta se ela 'já pegou' Sérgio Mallandro

Apresentadora fez comentário em foto no Instagram do humorista

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 15:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 15:58
Xuxa e Sérgio Mallandro em show de comédia do humorista há alguns anos Crédito: YouTube / @Sérgio Mallandro Oficial
Xuxa Meneghel respondeu o comentário de um internauta que fez uma insinuação envolvendo a apresentadora e o humorista Sérgio Mallandro nesta quinta-feira, 26.
Sérgio publicou uma foto em seus tempos de juventude, o que fez com que Xuxa comentasse: "Nossa, a cara do teu filho". "Xerox [risos]", respondeu o humorista.
Pouco depois, um seguidor questionou a apresentadora: "Já pegou, né, Xuxa?".
"Já... Peguei muito. Pra conversar, sair com amigos... Tem dúvida disso? Ainda bem que continuo pegando e largando... Pra isso serve irmão... Ou você não tem?", respondeu Xuxa, em tom irônico.
No passado, a apresentadora afirmou que chegou a dar um tapa em Mallandro durante uma cena de beijo no filme Lua de Cristal, sucesso dos anos 1980 no Brasil.
"Ele baba. Quando ele fala com você, ele baba muito. Tinha uma cena de beijo, um selinho, meio Branca de Neve. Aí ele me coloca a língua, dei um tapa nele. 'Qual é, Sérgio?! De língua? Que nojo!'", contou.
Confira a publicação aqui

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