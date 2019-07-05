Andréa Sorvetão

Xuxa detona ex-paquita após harmonização facial: "Sem expressão"

Apresentadora abriu o jogo e disparou: "Não gostei"

Publicado em 5 de julho de 2019 às 11:59 - Atualizado há 6 anos

Xuxa não teve papas na língua para dizer um sonoro "não gostei" em um post que a ex-paquita Andréa Sorvetão fez para mostrar sua harmonização facial. A apresentadora criticou o procedimento e disse que a colega de trabalho estava sem expressão.

“Xica, você é linda sempre. Mas não gostei, não. Tá sem expressão. Você gostou?”, escreveu Xuxa.

Em seguida, o comentário da loira foi repercutido pelos internautas, que consideraram a avaliação de Xuxa indelicada: "Deveria chamar no inbox para expor esse tipo de opinião", disse uma. Outra, comentou: "Que feio, Xuxa". Um fã ainda disse: "Agora eu ri. Disse assim, na lata".

Andréa, depois disso, defendeu o procedimento: "Xú, ainda estou inchada. Quinto dia só. Daqui a 10/15 dias vai aparecer o efeito real. Eu estava com aspecto de muito cansada. Depois vou fazer aplicações de colágeno. É que você não gosta de botox. Mas vai ficar bom, calma”.

