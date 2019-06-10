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Polêmica

Xuxa afirma que sofreu assédio quando era menor em programa da Globo

Menor, vai sair comigo hoje?, disse diretor para a apresentadora na época

Publicado em 10 de Junho de 2019 às 18:43

Publicado em 

10 jun 2019 às 18:43
Os apresentadores da Record TV Rodrigo Faro e Xuxa Crédito: Instagram/@xuxamenegheloficial
Em entrevista ao programa de Rodrigo Faro neste domingo, 9, na Record TV, Xuxa revelou que sofreu assédio na época em que começou como figurante na Globo, antes de iniciar na TV Manchete.
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"Antes de eu entrar na Manchete, fui para a Globo ser figurante de um programa chamado Planeta dos Homens. Fiz e o diretor falava assim: 'Menor, vai sair comigo hoje?'. Isso aconteceu umas quatro vezes. Ele falou: 'Menor, vai sair comigo? Se não sair, pode ir para casa e não pode voltar nunca mais'", contou.
Anos depois, após a passagem pela Manchete, Xuxa voltou à Globo, a convite de Boni, já para apresentar o Xou da Xuxa. Ela teve a oportunidade de escolher entre três diretores para trabalhar com ela - um deles era o mesmo homem que a assediou: "Olhei para o diretor do meio e falei pra ele perguntar qual era o meu nome. Ele falou: 'Qual é o seu nome?'. Eu respondi: "A menor. Pode sair, você não vai ser meu diretor'".
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Xuxa está com 56 anos de idade. Passou mais de duas décadas na Globo e admitiu que recebia muitas regalias da emissora. "Eu sempre tive muito. Um estúdio, um carro só para mim. Quando o Mário Lucio Vaz (diretor) saiu, achei que eles não estavam gostando mais de mim. Estava sendo tratada com respeito, mas com menos regalias do que tinha", lembrou.
Durante o programa Hora do Faro, Xuxa também falou sobre seu passado amoroso com Pelé e Ayrton Senna, da proposta que recebeu do cantor Michael Jackson para ter um filho com ele e da falta de experiência no início de carreira com as crianças. "Eu levava pisão, eles também levavam. Beliscão não porque nunca fui beliscada por criança", afirmou.

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