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Som nas alturas

Ximbinha ouve músicas de Joelma em casa e chora com saudade da ex

A atual esposa de Ximbinha não estava em casa quando ele caiu no choro lembrando da voz da ex
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 13:10

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 13:10

Ximbinha e Joelma nos tempos de Calypso Crédito: Divulgação
Os vizinhos de Ximbinha de Belém, no Pará, estão sem entender nada de uma situação curiosa que aconteceu no último fim de semana. De acordo com o jornal Extra, o artista colocou nas alturas o som de sua mansão no condomínio Lago Azul músicas do Calypso, cantadas por Joelma, sua ex-esposa. 
Ximbinha, já às lágrimas, dizia aos amigos: "Canta demais essa mulher. Canta demais". Segundo o Extra, os que estavam presentes no momento perderam as contas de quantas vezes ele elogiou a ex. 
Karen Kethlen, atual esposa de Ximbinha, não estava no momento. Os dois vivem na mansão que ele dividia com Joelma, quando eram casados. 

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