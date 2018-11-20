Ximbinha ouve músicas de Joelma em casa e chora com saudade da ex

Ximbinha e Joelma nos tempos de Calypso Crédito: Divulgação

Os vizinhos de Ximbinha de Belém, no Pará, estão sem entender nada de uma situação curiosa que aconteceu no último fim de semana. De acordo com o jornal Extra, o artista colocou nas alturas o som de sua mansão no condomínio Lago Azul músicas do Calypso, cantadas por Joelma, sua ex-esposa.

Ximbinha, já às lágrimas, dizia aos amigos: "Canta demais essa mulher. Canta demais". Segundo o Extra, os que estavam presentes no momento perderam as contas de quantas vezes ele elogiou a ex.