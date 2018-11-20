Ximbinha ouve músicas de Joelma em casa e chora com saudade da ex

Os vizinhos de Ximbinha de Belém, no Pará, estão sem entender nada de uma situação curiosa que aconteceu no último fim de semana. De acordo com o jornal Extra, o artista colocou nas alturas o som de sua mansão no condomínio Lago Azul músicas do Calypso, cantadas por Joelma, sua ex-esposa.
Ximbinha, já às lágrimas, dizia aos amigos: "Canta demais essa mulher. Canta demais". Segundo o Extra, os que estavam presentes no momento perderam as contas de quantas vezes ele elogiou a ex.
Karen Kethlen, atual esposa de Ximbinha, não estava no momento. Os dois vivem na mansão que ele dividia com Joelma, quando eram casados.