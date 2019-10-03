Home
>
Famosos
>
Xexéu, ex-Timbalada, é internado em clínica de reabilitação

Xexéu, ex-Timbalada, é internado em clínica de reabilitação

Xexéu está internado na clínica Manassés, localizada na capital baiana, e não tem previsão de saída

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 08:03

 - Atualizado há 6 anos

  Crédito: Reprodução/Instagram

Xexéu, ex-vocalista do grupo Timbalada, foi internado em uma clínica de reabilitação em Salvador na manhã desta quarta-feira (2). Jair Santos Freitas, 35, amigo do cantor desde a infância, diz que encontrou o artista cheirando a álcool nesta terça-feira (1º) na cidade e o enviou para uma clínica para tratamento.

Recomendado para você

MP indica exploração sexual de dezenas de vítimas, incluindo crianças e adolescentes

Hytalo Santos e o marido são denunciados por tráfico sexual pelo Ministério Público

O DJ pretendia viajar de Juiz de Fora (MG) a Belém do Pará, mas durante a decolagem o avião saiu da pista

Excesso de pessoas em avião de Alok contribuiu para acidente, diz relatório

Operação da Decon e da Vigilância Sanitária resultou na prisão em flagrante de uma esteticista e na interdição do Espaço VIP Bronze, na Taquara

Clínica de estética de Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, é interditada pela polícia

"Encontrei com ele no domingo e nesta terça à noite. Levei ele para casa e ele parecia que tinha bebido. Estava desnorteado e cheirava a álcool. Nesta quarta de manhã, a gente deu o encaminhamento para ele entrar na clínica de reabilitação para se cuidar", contou à reportagem. 

Xexéu está internado na clínica Manassés, localizada na capital baiana, e não tem previsão de saída. "Não sabemos quanto tempo ele ficará lá. Tudo depende do tratamento que eles quiserem dar para ele, o acompanhamento, a questão psicológica. Não sei qual o grau de necessidade dele neste momento", contou Jair.

A colunista do jornal O Dia, Fábia Oliveira, publicou um vídeo em que o cantor aparece pedindo esmola pelas ruas de Salvador. Para o amigo, as imagens são antigas, de uma recaída anterior de Xexéu, segundo o que lhe contaram.

Leia mais

Valesca Popozuda atua em série sobre feminicídio produzida por Cleo

Imagem - Escândalo sexual de Trump vira ensaio de brasileira na Playboy

Escândalo sexual de Trump vira ensaio de brasileira na Playboy

Após ser filmado na sarjeta, Xexéu, ex-Timbalada, critica sensacionalismo

"Eu não sei a veracidade do vídeo dele pelas ruas de Salvador. Aquele vídeo me falaram que é antigo, mas associaram a recaída atual. Sei que ele estava passando por um momento difícil na vida dele este ano", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais