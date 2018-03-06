William Waack dá primeira entrevista na Record após demissão na Globo

William Waack e Fábio Porchat Crédito: Reprodução / Twitter

Demitido da Globo em dezembro por causa de um comentário racista, William Waack voltará à TV na noite desta segunda-feira (5). Depois de quase quatro meses longe do ar, o jornalista escolheu a Record para sua primeira aparição na TV desde a demissão.

De acordo com o site Notícias da TV, Waack falará, na noite desta segunda-feira (05), no programa do apresentador Fábio Porchat. A gravação ocorreu na tarde do mesmo dia, segundo a publicação.

Na coletiva de imprensa da nova temporada do programa, realizada na semana passada, Porchat já havia adiantado que um dos primeiros convidados seria bombástico e fez mistério para revelar o nome.

Vale lembrar que, desde sua demissão da Globo, Waack não acertou a sua ida para nenhuma outra emissora, exceto os rumores de que estaria indo para a rádio Jovem Pan.

Waack está fora dos telejornais desde dezembro, depois de aparecer em um vídeo fazendo comentários racistas, nos bastidores do Jornal da Globo. Na época, as imagens repercutiram nas redes sociais e o jornalista aparece reclamando de uma buzina e no final fala que é coisa de preto.