Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

William Waack dá primeira entrevista na Record após demissão na Globo

Jornalista vai conversar com Fábio Porchat. A gravação ocorreu na tarde desta segunda-feira (05)

Publicado em 05 de Março de 2018 às 21:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 21:34
William Waack e Fábio Porchat Crédito: Reprodução / Twitter
Demitido da Globo em dezembro por causa de um comentário racista, William Waack voltará à TV na noite desta segunda-feira (5).  Depois de quase quatro meses longe do ar, o jornalista escolheu a Record para sua primeira aparição na TV desde a demissão.
De acordo com o site Notícias da TV, Waack falará, na noite desta segunda-feira (05), no programa do apresentador Fábio Porchat. A gravação ocorreu na tarde do mesmo dia, segundo a publicação.
Na coletiva de imprensa da nova temporada do programa, realizada na semana passada, Porchat já havia adiantado que um dos primeiros convidados seria bombástico e fez mistério para revelar o nome.
Vale lembrar que, desde sua demissão da Globo, Waack não acertou a sua ida para nenhuma outra emissora, exceto os rumores de que estaria indo para a rádio Jovem Pan. 
>> Leia mais notícias de Entretenimento
Waack está fora dos telejornais desde dezembro, depois de aparecer em um vídeo fazendo comentários racistas, nos bastidores do Jornal da Globo. Na época, as imagens repercutiram nas redes sociais e o jornalista aparece reclamando de uma buzina e no final fala que é coisa de preto.
A demissão foi de comum acordo entre ele e a Rede Globo e, desde então, Waack está proibido de comentar o motivo do seu desligamento. Até o momento, Waack limitou-se a dizer que os comentários fizeram parte de uma simples brincadeira com alguns amigos, sem nenhuma maldade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados