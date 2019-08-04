FAMOSOS

Whindersson revela que fez reposição hormonal após 'brochada'

Influenciador disse que gasto de energia em academia pode tê-lo feito perder apetite sexual

Publicado em 4 de agosto de 2019 às 20:12

27/09/2018 - Whindersson Nunes em Hollywood Crédito: Twitter / @whindersson

O influenciador digital Whindersson Nunes, 24, revelou que já precisou fazer reposição hormonal após sofrer com a perda da libido.

"Tinha dias que não estava com vontade de transar", disse à sexóloga Laura Muller durante o programa Altas Horas exibido neste sábado (3). "Às vezes, eu sentia vontade [...] mas quando chegava lá, eu não estava assim, com tanta vontade mais. No meio do processo, acontecia a famigerada broxada".

Para ele, o motivo da perda de apetite sexual pode ter sido o gasto de energia em academias. "Quando eu comecei a fazer academia eu comecei a gastar muita energia, ficar muito cansado. Inclusive, você gasta muitos hormônios do corpo, e tinha dias que eu não tava com vontade de transar", disse.

Whindersson ainda afirmou que a reposição funcionou bem, mas que se questionou se seria muito novo para esse tipo de tratamento. "Eu fiz meu exame de sangue e deu que minha testosterona tava muito baixa. [...] Pensei: 'Será que vou ter que fazer reposição hormonal sempre?'".

Em resposta, Muller disse que não é comum que um rapaz jovem tenha a testosterona baixa, mas que isso não significa um grande problema de saúde. "Pode ser em qualquer idade [...] Não quer dizer que vai acontecer para a vida inteira. E [você precisa] encarar, também, as falhas como uma coisa normal, com bom humor".

Aos poucos, Whindersson vem retomando sua carreira com suas inserções nas redes sociais: ora em vídeos, ora em mensagens e fotos. Já de volta aos palcos, o humorista precisou fazer uma pausa em sua carreira após revelar, em abril, que estava com depressão.

"Agosto vou voltar pros palcos viu, bebê. [...] Em agosto sai meu show na Netflix, vamos fazer barulho", escreveu Nunes em seu perfil no Twitter.

