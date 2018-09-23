Whindersson Nunes revela que mulher o salvou da depressão

O comediante e youtuber Whindersson Nunes fez um desabafo em tom de declaração de amor em seu perfil no Instagram, neste sábado (22). Ele postou uma foto com a mulher, Luísa Sonza, numa praia em Fernando de Noronha (PE), ondem curtem um descanso, e disse que ela o impediu de ficar deprimido.