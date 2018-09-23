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Whindersson Nunes revela que mulher o salvou da depressão

'Tudo ia bem por fora e mal por dentro', disse youtuber
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2018 às 13:56

Publicado em 23 de Setembro de 2018 às 13:56

Whindersson Nunes com a mulher, Luísa Sonza Crédito: Reprodução/Instagram
O comediante e youtuber Whindersson Nunes fez um desabafo em tom de declaração de amor em seu perfil no Instagram, neste sábado (22). Ele postou uma foto com a mulher, Luísa Sonza, numa praia em Fernando de Noronha (PE), ondem curtem um descanso, e disse que ela o impediu de ficar deprimido.
"Quando eu te conheci eu estava à beira de uma depressão", disse ele. "Eu vivia fazendo os outros sorrir e chorava no hotel depois do show", contou.
Whindersson e Luísa estão casados desde abril deste ano. 
Confira o post:

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