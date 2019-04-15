Whindersson Nunes faz desabafo e some das redes sociais

O youtuber Whindersson Nunes Crédito: Divulgação/MTV

O humorista Whindersson Nunes, 24, desabafou com os seus seguidores na última sexta-feira (12) sobre a dificuldade de lidar com a fama e a tristeza contra a qual tem lutado há anos. "Apesar de tudo de bom que vem acontecendo comigo, com tudo que já conquistei, eu me sinto há alguns anos triste", escreveu Nunes em um tuíte.

"Eu sinto uma angústia todos os dias, todos os dias, algumas risadas, algumas brincadeiras e depois lá estou eu de novo com esse sentimento ruim. Me sinto mal por não poder me ajudar, mesmo eu às vezes ajudando alguém, eu procuro ajuda nos amigos, na família, mas eu me sinto tão triste, tão triste".

O humorista disse ainda que tem medo de decepcionar os fãs, e pediu desculpas pelo desabafo. Ele também citou o fato de que, mesmo rodeado de pessoas, se sente triste e sem "tanta vontade de viver", embora afirme nunca ter sentido vontade de tirar a própria vida.

"Foda-se o dinheiro, os números [...] Me desculpe, eu precisava falar pra alguém a não ser a minha esposa, que é incrível", escreveu. Para ele, a "única coisa que me deixa feliz é subir no palco". "Os sorrisos pra mim me parecem esperança de que felicidade existe".

"Meu show é a minha arte, é como um quadro pra um pintor, uma música pra uma cantora, algo que eu fiz e deu certo. Mas fora dali eu trocaria qualquer quarto chique de hotel por tomar um café com um amigo", disse. E finalizou: "Eu quero fazer terapia, eu quero ajuda, e quero viver."

Após o desabafo, Whindersson revolveu dar um tempo nas redes sociais. Sempre presente, com fotos e vídeos, ele não posta nada desde a última sexta-feira.

APOIO

E uma grande corrente de solidariedade se formou depois do desabafo feito. Vários tuítes de apoio apareceram oferecendo ajuda ao youtuber. "Receberia você e sua esposa na minha humilde residência de boa. Bora tomar um café e trocar ideia, rapaz. Força, foco e fé sempre! Sou seu fã desde quando tu era magrelinho, cabeçudo e com aquele sotaque. Bom demais", disse um seguidor.

Luisa Sonza, 20, sua esposa, também usou as redes sociais para enaltecer o marido. No Instagram, ela publicou uma foto dizendo que está sempre disponível para ele. "Tudo vai ficar bem... É eu e tu e tu e eu pro resto da vida, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, pra sempre", escreveu.