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No Piauí

Whindersson Nunes doa R$ 1 milhão para crianças com câncer

Dinheiro arrecadado com show para Netflix será revertido à Fundação Lar de Maria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 13:36

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 13:36

O comediante Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes
O cachê milionário do comediante Whindersson Nunes será revertido para uma causa nobre: ajudar crianças na luta contra o câncer, no estado do Piauí, região em que ele nasceu. Mais de R$ 1 milhão que será arrecadado com o show Eita! Casei, para o Netflix, será destinado à Fundação Lar de Maria, que cuida dessa população.
O anúncio foi feito no perfil oficial dele no Instagram, nesta terça-feira, 9. Já parei muito e pensei: Deus, por que isso, por que essa fama? Por que esse sucesso? Eu vou perder tudo, Pai? Qual é meu propósito? E quando conseguimos fazer coisas como essa, eu entendo o caminho que Deus me mostra através da minha comédia, declarou.
Whindersson Nunes publicou uma foto de quando ele era menino e escreveu: Nunca meu pai ia saber que esse cabeça de motor ia chegar tão longe! Feliz em poder anunciar que nós vamos doar mais de R$ 1 milhão para a fundação Lar de Maria, no Piauí, que ajuda crianças com câncer com a gravação do nosso próximo DVD para o Netflix!.
O comediante vai além e se aproxima dos seguidores. Eu sempre falo nós, porque tudo que eu consegui foi com você, foi por causa de vocês. Vocês que estão sempre comigo, vocês que chegaram agora, todos!, comemorou.
Os internautas se emocionaram com ele. Esse cara é um exemplo de pessoa e Nossa, me emocionei! Parabéns, Win, que Deus lhe dê em dobro sempre foram alguns dos comentários.

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