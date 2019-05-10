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Whindersson Nunes diz estar 'tranquilo e feliz' após período afastado

'Essa minha ausência tem um bom motivo, tô descansando', explicou youtuber, que se recupera de uma cirurgia

Publicado em 

09 mai 2019 às 21:36

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 21:36

O comediante Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes
Após um período postando com menos frequência em suas redes sociais desde que passou por uma cirurgia, realizada no mês de abril, o youtuber e humorista Whindersson Nunes publicou um tuíte explicando seu afastamento e ressaltando estar "feliz" na noite de quarta-feira, 8.
"Essa minha ausência tem um bom motivo, tô descansando, tô muito mais tranquilo e feliz. Essa semana vou tomar uma com minha mãe, curtir com minha família, sair com meus amigos, trocar o curativo do meu c*", escreveu Whindersson.
Em seguida, garantiu que em breve retomará parte de sua rotina, em tom de brincadeira: "Logo, logo, eu tô de volta. Vocês vão ter que aguentar a p***".
Há cerca de um mês, Whindersson havia postado um desabafo sobre o seu estado: "Apesar de tudo de bom que vem acontecendo comigo, com tudo que já conquistei, eu me sinto há alguns anos triste. Sinto uma angústia todos os dias; todos os dias, algumas risadas, algumas brincadeiras e depois lá estou eu de novo com esse sentimento ruim".
Confira a postagem feita por Whindersson Nunes abaixo:

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