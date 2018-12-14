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"Agroinvestimento"

Wesley Safadão compra égua por R$ 1 milhão

Animal foi arrematado durante leilão, segundo o colunista Leo Dias

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 12:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 12:17
Crédito: Reprodução/Instagram @wesleysafadao
Parece que cantar está rendendo bons milhões a Wesley Safadão, que não esconde de ninguém que embarca, frequentemente, em maratonas de shows. 
Segundo o colunista Leo Dias, o cantor arrematou uma égua milionária na terceira edição do Leilão Rancho Vale Rico, que aconteceu no último fim de semana. Na ocasião, o sertanejo desembolsou exatamente R$ 1.011.600,00 pelo animal. 
TRABALHO E MAIS TRABALHO
No carnaval de 2018, Safadão chegou a publicar em suas próprias redes sociais foto em que surgia fazendo uma sessão de nebulização. Na legenda do registro, sugeriu que o método seria para recuperar e manter a voz boa para a maratona de show que estava fazendo. 
À época, em entrevista ao Gazeta Online, o cantor admitiu que em algumas datas chega a fazer dezenas de shows em uma semana. 

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