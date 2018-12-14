Wesley Safadão compra égua por R$ 1 milhão

Crédito: Reprodução/Instagram @wesleysafadao

Parece que cantar está rendendo bons milhões a Wesley Safadão, que não esconde de ninguém que embarca, frequentemente, em maratonas de shows.

Segundo o colunista Leo Dias, o cantor arrematou uma égua milionária na terceira edição do Leilão Rancho Vale Rico, que aconteceu no último fim de semana. Na ocasião, o sertanejo desembolsou exatamente R$ 1.011.600,00 pelo animal.

TRABALHO E MAIS TRABALHO

No carnaval de 2018, Safadão chegou a publicar em suas próprias redes sociais foto em que surgia fazendo uma sessão de nebulização. Na legenda do registro, sugeriu que o método seria para recuperar e manter a voz boa para a maratona de show que estava fazendo.