Wesley Safadão apela para nebulização e faz 11 shows durante carnaval

O sertanejo Wesley Safadão fez jus aos seus 29 aninhos e conseguiu completar uma verdadeira maratona de shows neste carnaval. Entre Nordeste e Sudeste foram 11 apresentações só durante a folia. O cantor ainda revelou que ficou surpreso com a energia de cada público que o esperava, e disse ser essa uma das qualidades que o brasileiro tem.

Ele fez uma publicação no Instagram em que até apareceu em um momento íntimo em que fazia uma sessão de nebulização para "cuidar da voz", como Wesley mesmo disse. Veja o post:

Para ele, a folia começou dia 8 com show no Camarote Salvador e no dia seguinte no Camarote Clube, na Bahia. Sábado desembarcou no Sudeste para 2 apresentações - Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, e Rio de Janeiro. Já no domingo esteve em Recife, em Pernambuco e Luís Correia, no Piauí. No dia 12 voltou ao Sudeste para mais uma dobradinha, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Votuporanga, em São Paulo.