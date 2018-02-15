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Maratona

Wesley Safadão apela para nebulização e faz 11 shows durante carnaval

Wesley Safadão não parou no feriado prolongado, entre estados do Nordeste e Sudeste
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 17:34

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 17:34

O sertanejo Wesley Safadão fez jus aos seus 29 aninhos e conseguiu completar uma verdadeira maratona de shows neste carnaval. Entre Nordeste e Sudeste foram 11 apresentações só durante a folia. O cantor ainda revelou que ficou surpreso com a energia de cada público que o esperava, e disse ser essa uma das qualidades que o brasileiro tem. 
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Ele fez uma publicação no Instagram em que até apareceu em um momento íntimo em que fazia uma sessão de nebulização para "cuidar da voz", como Wesley mesmo disse. Veja o post: 
Para ele, a folia começou dia 8 com show no Camarote Salvador e no dia seguinte no Camarote Clube, na Bahia. Sábado desembarcou no Sudeste para 2 apresentações - Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, e Rio de Janeiro. Já no domingo esteve em Recife, em Pernambuco e Luís Correia, no Piauí. No dia 12 voltou ao Sudeste para mais uma dobradinha, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Votuporanga, em São Paulo. 
A terça foi dia de Caicó, no Rio Grande do Norte, e da capital baiana no Camarote Villa Mix receber o músico. Encerrando os dias de festa, na quarta de cinzas se apresentou em Porto Seguro na Bahia. (Ufa!). "O que notei com essa andança toda no carnaval foi a disposição e a alegria dos brasileiros, somos um povo feliz e que gosta de se divertir, graças a Deus (risos)", revelou o cantor.

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