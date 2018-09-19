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Dom

Wesley Safadão anuncia nascimento do 3º filho e mostra foto; veja

Cantor publicou primeira imagem ao lado de Dom, nascido na noite de terça-feira, 18
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 14:58

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 14:58

Thyane Dantas e Wesley Safadão Crédito: Vanessa Cordeiro / Divulgação
O cantor Wesley Safadão anunciou o nascimento de seu terceiro filho, Dom, nascido na noite de terça-feira, 18. O cantor ainda aproveitou para publicar a primeira foto ao lado do recém-nascido, ainda na maternidade, com sua mulher, Thyane Dantas.
"Foi um momento único e que já esperávamos com o coração cheio de amor desde que soubemos que ele viria. Meu filho, que Deus te conserve com muita saúde, paz, bondade e os sentimentos mais nobres que podemos te transmitir", escreveu Safadão no Instagram.
Wesley já é pai de Yudhi,7, fruto de seu relacionamento com Mileide Mihaile, com quem se envolveu em polêmica por conta de problemas envolvendo pensão, e Ysis, 4.
Confira a publicação abaixo:

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