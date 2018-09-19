Wesley Safadão anuncia nascimento do 3º filho e mostra foto; veja

Thyane Dantas e Wesley Safadão Crédito: Vanessa Cordeiro / Divulgação

O cantor Wesley Safadão anunciou o nascimento de seu terceiro filho, Dom, nascido na noite de terça-feira, 18. O cantor ainda aproveitou para publicar a primeira foto ao lado do recém-nascido, ainda na maternidade, com sua mulher, Thyane Dantas.

"Foi um momento único e que já esperávamos com o coração cheio de amor desde que soubemos que ele viria. Meu filho, que Deus te conserve com muita saúde, paz, bondade e os sentimentos mais nobres que podemos te transmitir", escreveu Safadão no Instagram.

Wesley já é pai de Yudhi,7, fruto de seu relacionamento com Mileide Mihaile, com quem se envolveu em polêmica por conta de problemas envolvendo pensão, e Ysis, 4.