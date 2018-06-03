Wanessa tem microfone desligado, mas se recusa a deixar palco de evento

Wanessa Camargo durante apresentação no Milkshake Festival, antes de ser retirada do palco Crédito: Instagram/Wanessa Camargo

Wanessa Camargo passou por uma saia justa na noite de sábado (2). Atração do Milkshake Festival, evento LGBT em São Paulo, a cantora teve seu microfone cortado e equipe retirada do palco antes de concluir o show.

Segundo o Uol, O atraso teria ocorrido por causa de uma coletiva de imprensa antes do show. Irritada, Wanessa protestou chegando a sentar e até deitar no palco, enquanto alguns fãs gritavan "Shine it On", nome de um dos seus hits mais famosos. Com as luzes apagadas e o som cortado, a filha de Zezé di Camargo foi obrigada a abandonar o palco por conta do tempo.

De acordo com o portal, nos bastidores, Wanessa se mostrou irritada e reclamou dos problemas, inconformada em ter sido retirada. A mãe dela, Zilu culpou a produção do evento: "Eles fizeram ela atender à imprensa antes, atrasaram ela e depois cortaram o microfone dela na música principal", disse ao Uol.

Por fim, a atração seguinte era a cantora Preta Gil, que chamou Wanessa ao palco para finalizar seu show. A filha de Zilu cantou sua nova música "Mulher Gato" e agradou ao público.

No Instagram, Preta Gil comentou o momento: "Saiba que meu palco meu coração terá para sempre espaço pra você. Te amo!".