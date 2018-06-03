Wanessa tem microfone desligado, mas se recusa a deixar palco de evento

Wanessa Camargo passou por uma saia justa na noite de sábado (2). Atração do Milkshake Festival, evento LGBT em São Paulo, a cantora teve seu microfone cortado e equipe retirada do palco antes de concluir o show.
Segundo o Uol, O atraso teria ocorrido por causa de uma coletiva de imprensa antes do show. Irritada, Wanessa protestou chegando a sentar e até deitar no palco, enquanto alguns fãs gritavan "Shine it On", nome de um dos seus hits mais famosos. Com as luzes apagadas e o som cortado, a filha de Zezé di Camargo foi obrigada a abandonar o palco por conta do tempo.
De acordo com o portal, nos bastidores, Wanessa se mostrou irritada e reclamou dos problemas, inconformada em ter sido retirada. A mãe dela, Zilu culpou a produção do evento: "Eles fizeram ela atender à imprensa antes, atrasaram ela e depois cortaram o microfone dela na música principal", disse ao Uol.
Por fim, a atração seguinte era a cantora Preta Gil, que chamou Wanessa ao palco para finalizar seu show. A filha de Zilu cantou sua nova música "Mulher Gato" e agradou ao público.
No Instagram, Preta Gil comentou o momento: "Saiba que meu palco meu coração terá para sempre espaço pra você. Te amo!".
Em seguida, Wanessa respondeu ao carinho de Preta com uma postagem também na rede social. "Eu sinceramente nem tenho palavras pra descrever isso, pode parecer clichê. Ontem quando vi o post da @pretagil me emocionei. Me emocionei pois são mais de 15 anos de amizade, e mesmo não estando sempre perto uma da outra, estamos dentro do coração uma da outra. Esse apoio que sempre aconteceu, dentro e fora das câmeras. Que é amiga, acima de qualquer coisa e qualquer circunstância. Minha Preta, hoje eu só sei dizer que te amo! Obrigada por sempre me trazer alegria! "