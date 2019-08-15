Wanessa Camargo troca de gravadora e quer lançar músicas autorais

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Wanessa Camargo, 36, acaba de assinar contrato com a sua nova gravadora, a ONErpm. A ideia da artista é lançar músicas autorais a partir da última sexta-feira de setembro, mês em que a nova parceira começará os trabalhos com ela. A cantora, 36, acaba de assinar contrato com a sua nova, a ONErpm. A ideia da artista é lançara partir da última sexta-feira de setembro, mês em que a nova parceira começará os trabalhos com ela.

A ONErpm será a responsável pela distribuição digital de músicas e pelo engajamento de fãs e vai possibilitar o acesso aos projetos da cantora a lojas e serviços de música digital como iTunes, Rádio, Amazon, Spotify, Google Music, Deezer e YouTube.

Em reunião em São Paulo, o acordo foi selado entre Wanessa, Arthur Fitzgibbon, presidente da gravadora, e Fábio Almeida (Mister Jam), que agora é o responsável por gerenciar sua carreira. A antiga gravadora de Wanessa era a Som Livre. Foi por ela que a cantora lançou seu último disco, "33".