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Wanessa Camargo troca de gravadora e quer lançar músicas autorais

A ONErpm será a responsável pela distribuição digital de músicas e pelo engajamento de fãs

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 05:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2019 às 05:58
Crédito: Reprodução/Instagram @alexandrepiof_
A cantora Wanessa Camargo, 36, acaba de assinar contrato com a sua nova gravadora, a ONErpm. A ideia da artista é lançar músicas autorais a partir da última sexta-feira de setembro, mês em que a nova parceira começará os trabalhos com ela.
A ONErpm será a responsável pela distribuição digital de músicas e pelo engajamento de fãs e vai possibilitar o acesso aos projetos da cantora a lojas e serviços de música digital como iTunes, Rádio, Amazon, Spotify, Google Music, Deezer e YouTube.
Em reunião em São Paulo, o acordo foi selado entre Wanessa, Arthur Fitzgibbon, presidente da gravadora, e Fábio Almeida (Mister Jam), que agora é o responsável por gerenciar sua carreira. A antiga gravadora de Wanessa era a Som Livre. Foi por ela que a cantora lançou seu último disco, "33".
"Não é fácil encontrar pessoas que acreditem e que queiram tanto quanto você, mas eu tenho certeza de que encontrei. A música pede essa alquimia, esse encontro. Juntos vamos trabalhar com amor e dedicação para alcançar todos os nossos objetivos", comemora Wanessa Camargo.

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