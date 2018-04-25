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Wanessa Camargo machuca pescoço durante gravação de novo clipe

Poucas horas antes da gravação, Wanessa ainda estava impossibilitada de realizar alguns movimentos

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 12:12
Wanessa Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @wanessa
A cantora Wanessa Camargo sofreu uma crise de espasmo muscular durante as gravações de seu novo clipe Mulher Gato, machucando seu pescoço. Ela utilizou o Instagram para relatar a situação aos seus fãs.
"Doze horas antes da gravação de seu novo clipe, Wanessa sofreu uma crise de espasmo muscular, perdendo momentaneamente os movimentos do pescoço e teve que ser hospitalizada. Poucas horas antes da gravação, Wanessa ainda estava impossibilitada de realizar alguns movimentos", consta na mensagem exibida ao início do vídeo postado por Wanessa.
Em seguida, a cantora aparece usando um imobilizador em seu pescoço e brinca com a situação: "Ganhei um novo acessório para fazer o clipe."
"Eu já tô reclamando do pescoço há 'mó' tempo, e nunca fui lá ver. Então ontem ele deu uma... pff [Neste momento, Wanessa faz um gesto], porque a coreografia tem muita coisa de cabeça. Eu já tomei todos os remédios que vocês podem imaginar, já tô fazendo tudo certinho. Mas nada me derruba! Vou continuar batendo cabelo, não sei como, com qual pescoço vou ficar depois, mas que nada me derruba, nada me derruba", contou.

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