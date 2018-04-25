Wanessa Camargo machuca pescoço durante gravação de novo clipe

Wanessa Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @wanessa

A cantora Wanessa Camargo sofreu uma crise de espasmo muscular durante as gravações de seu novo clipe Mulher Gato, machucando seu pescoço. Ela utilizou o Instagram para relatar a situação aos seus fãs.

"Doze horas antes da gravação de seu novo clipe, Wanessa sofreu uma crise de espasmo muscular, perdendo momentaneamente os movimentos do pescoço e teve que ser hospitalizada. Poucas horas antes da gravação, Wanessa ainda estava impossibilitada de realizar alguns movimentos", consta na mensagem exibida ao início do vídeo postado por Wanessa.

Em seguida, a cantora aparece usando um imobilizador em seu pescoço e brinca com a situação: "Ganhei um novo acessório para fazer o clipe."