Wanessa Camargo curte férias no Espírito Santo

Wanessa Camargo está em terras capixabas. A cantora está com o marido e filhos curtindo férias. E o registro da diversão está no Instagram de Wanessa, que passa uns dias em Pedra Azul.
Na companhia dos filhos, José Marcus, 6 anos, e João Francisco, 3, frutos do casamento com Marcus Buaiz, ela aparece em fotos que mostram a bela Pedra Azul e o translado feito de helicóptero do litoral para as montanhas.
Segundo a revista Quem, a filha de Zezé di Camargo sempre passa as férias de janeiro no Espírito Santo. No ano passado, ela levou a mãe, Zilu, e a irmã, Camilla, para passar o Réveillon ao lado da família do marido em Pedra Azul.