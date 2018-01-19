Wanessa Camargo curte férias no Espírito Santo

Wanessa Camargo está em terras capixabas. A cantora está com o marido e filhos curtindo férias. E o registro da diversão está no Instagram de Wanessa, que passa uns dias em Pedra Azul.

Na companhia dos filhos, José Marcus, 6 anos, e João Francisco, 3, frutos do casamento com Marcus Buaiz, ela aparece em fotos que mostram a bela Pedra Azul e o translado feito de helicóptero do litoral para as montanhas.