VMA 2018: 6 looks de famosas que fizeram sucesso no red carpet

Nesta segunda-feira (20) aconteceu o Video Music Awards 2018 em Nova York, que premiou os melhores clipes do ano. Mas o que chamou atenção dos holofotes do red carpet do evento foram os looks de algumas famosas que ousaram na produção para prestigiarem os colegas.
Já batizada de fada cubana, Camila Cabello usou um modelo Oscar de la Renta tomara que caia com saia armada, que ficou totalmente jovem com uma fenda estrategicamente posicionada.
Sofia Carson escolheu um longo tule da Carolina Herrera, bem fashionista, para posar no tapete vermelho.
Cardi B preferiu um modelo mullet com decote e fenda em veludo de Nicolas Jebran.
O minivestido bordado de Shay Mitchell também chamou atenção pelo decote mais fundo da peça.
Sempre no ranking fashionista da parada, Millie Bobby Brown apostou em um conjunto preto com sandálias transparentes - que estão fazendo sucesso na internet entre as famosas.
A escolha de Kylie Jenner foi um blazer que se transformou em minivestido off white.