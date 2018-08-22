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Inspiração chique

VMA 2018: 6 looks de famosas que fizeram sucesso no red carpet

O Gazeta Online selecionou o look de seis das famosas que foram ao evento para você admirar e se inspirar

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 15:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 15:21
Nesta segunda-feira (20) aconteceu o Video Music Awards 2018 em Nova York, que premiou os melhores clipes do ano. Mas o que chamou atenção dos holofotes do red carpet do evento foram os looks de algumas famosas que ousaram na produção para prestigiarem os colegas. 
Já batizada de fada cubana, Camila Cabello usou um modelo Oscar de la Renta tomara que caia com saia armada, que ficou totalmente jovem com uma fenda estrategicamente posicionada. 
Camilla Cabello no VMA 2018 Crédito: Reprodução/Instagram
Sofia Carson escolheu um longo tule da Carolina Herrera, bem fashionista, para posar no tapete vermelho. 
Sofia Carson no VMA 2018 Crédito: Reprodução/Instagram
Cardi B preferiu um modelo mullet com decote e fenda em veludo de Nicolas Jebran. 
Cardi B no VMA 2018 Crédito: Reprodução/Instagram
O minivestido bordado de Shay Mitchell também chamou atenção pelo decote mais fundo da peça. 
Shay Mitchell no VMA 2018 Crédito: Reprodução/Instagram
Sempre no ranking fashionista da parada, Millie Bobby Brown apostou em um conjunto preto com sandálias transparentes - que estão fazendo sucesso na internet entre as famosas. 
Millie Bobby Brown (à direita) no VMA 2018 Crédito: Reprodução/Instagram
A escolha de Kylie Jenner foi um blazer que se transformou em minivestido off white. 
Kylie Jenner no no VMA 2018 Crédito: Reprodução/Instagram

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