'Vivo sozinha, mas estou na pista', diz Zezé Motta

, de 75 anos, posou pelada para a revista Ela, de O Globo, na edição que circulou no último domingo (14). No bate-papo com a publicação, falou sobree relação com a

"Tive a crise dos 30 , dos 40, dos 50 e dos 60 anos. Com 70, cansei, achei que era palhaçada. Na juventude a gente sofre mais, é muita ansiedade, dúvidas e cobranças. Na velhice , o que incomoda é a solidão . No momento, vivo sozinha, mas estou na pista", alegou.

Na web, a atriz compartilhou a foto e contou que está curtindo a fase dos 70. "Eu nunca escondi a idade. Nada contra aos que mentem... Estou achando legal ter 75... Quer dizer, se a gente pudesse escolher, não passaria dos 30, né?", brinca.

Ela refletiu, também, sobre sua representatividade e luta a cada conquista da carreira artística: "Essa capa, como tantas outras, não é minha mas, dedico para cada um de vocês que ainda não conseguiram seu espaço. Em 1976 depois de um ensaio fotográfico que fiz (me achando linda!) e após ter passado no teste para o Xica da Silva, eu estava certa de que teria a minha primeira capa, logo uma revista muito famosa na época publicou o seguinte 'A atriz que passou no teste é feia, porém exuberante".