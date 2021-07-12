Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Competição

Viviane Araújo avança na 'Super Dança dos Famosos' após trocar professor

Viviane foi a única participante da Super Dança dos Famosos que ganhou 10 de todos os jurados. A performance dela foi bastante elogiada neste domingo (11)

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 07:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jul 2021 às 07:50
Vivi Araújo passou para a próxima fase da competição global Crédito: Reprodução/Globoplay
Viviane Araújo, 46, se classificou para a próxima etapa do Super Dança dos Famosos (Globo) neste domingo (11). Após perder a vaga para Paolla Oliveira, 39, na primeira fase, a campeã da edição 2015 do quadro trocou de professor. Nesta fase, Rodrigo Oliveira entrou no lugar de Adeilton Ribeiro.
Além dela, a atriz Juliana Didone, 36, também voltou na repescagem, na qual todos dançaram músicas disco da década de 1970. Enquanto isso, os atores Carmo Dalla Vecchia, 49, e Odilon Wagner, 66, estão definitivamente fora da competição.
O júri artístico era formado pela apresentadora Fernanda Lima, pela cantora Iza e pelo ator Ary Fontoura. Já o júri técnico tinha Carlinhos de Jesus e Cláudia Mota, que vêm aparecendo todas as semanas nessa fase da atração.
Viviane foi a única participante que ganhou 10 de todos os jurados. A performance dela foi bastante elogiada.
As somas das notas dos participantes ficaram assim: Viviane Araújo com 59.9 pontos; Juliana Didone com 59.5, Carmo Dalla Vecchia com 59.4 e Odilon Wagner com 59.2

Veja Também

Astrologia: semana com boa energia para viagens e sexo; veja vídeo

Dani Carla, da TV Gazeta, é a “Glória Maria capixaba” e nós podemos provar

Blogueira de turismo do ES fica entre as 10 mais influentes do Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados