Viúvo de Marília Pêra gasta mais de R$ 300 mil em inventário

Marília Pêra e Bruno Faria viveram juntos por 17 anos Crédito: Reprodução/Instagram

O viúvo de Marília Pêra, Bruno Dias, deve apresentar à Justiça todas as contas referentes ao espólio da atriz. De acordo com nota dada na coluna de Ancelmo Gois, em O Globo, ele, a irmã de Marília - Sandra Pêra - e as filhas Esperança e Nina, além de Ricardo, são os herdeiros legais da atriz. Acontece que ninguém entrou em acordo quanto à administração de bens, cujo responsável é Bruno.

Segundo o jornal Extra, o advogado de Bruno, Luciano Vianna de Araújo, informa que seu cliente irá apresentar as contas, que antes eram mostradas mensalmente (depois, por decisão da Justiça, passou a ser semestral) no prazo estipulado. Mas ressalta que Bruno já gastou, com recursos próprios, R$ 328.186,50, relativos as despesas do espólio de Marília Pêra.

A decisão, a que se refere a nota, determina, a bem da verdade, que o inventariante informe os recebimentos de valores do espólio havidos por outras pessoas, uma das herdeiras testamentárias e administradores de bens do espólio, concernentes a imóveis alugados a terceiros, esclarece o advogado.

Segundo ele, Bruno ainda nada recebeu da herança da atriz. Bruno de Faria jamais recebeu diretamente qualquer quantia devida ao espólio de Marília Pêra, sendo certo que, em dois meses apenas, o juízo determinou o levantamento de dinheiro para fazer jus às despesas futuras.

Sandra Pêra, a irmã, e os filhos de Marília Pêra Crédito: Reprodução/Instagram

TESTAMENTO DE MARÍLIA PÊRA