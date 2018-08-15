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Briga na Justiça

Viúvo de Marília Pêra gasta mais de R$ 300 mil em inventário

A herança de Marília soma cerca de R$ 40 milhões e o testamento deixado pela atriz foi aberto em 2016

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 12:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 12:39
Marília Pêra e Bruno Faria viveram juntos por 17 anos Crédito: Reprodução/Instagram
O viúvo de Marília Pêra, Bruno Dias, deve apresentar à Justiça todas as contas referentes ao espólio da atriz. De acordo com nota dada na coluna de Ancelmo Gois, em O Globo, ele, a irmã de Marília - Sandra Pêra - e as filhas Esperança e Nina, além de Ricardo, são os herdeiros legais da atriz. Acontece que ninguém entrou em acordo quanto à administração de bens, cujo responsável é Bruno. 
Segundo o jornal Extra, o advogado de Bruno, Luciano Vianna de Araújo, informa que seu cliente irá apresentar as contas, que antes eram mostradas mensalmente (depois, por decisão da Justiça, passou a ser semestral) no prazo estipulado. Mas ressalta que Bruno já gastou, com recursos próprios, R$ 328.186,50, relativos as despesas do espólio de Marília Pêra.
A decisão, a que se refere a nota, determina, a bem da verdade, que o inventariante informe os recebimentos de valores do espólio havidos por outras pessoas, uma das herdeiras testamentárias e administradores de bens do espólio, concernentes a imóveis alugados a terceiros, esclarece o advogado.
Segundo ele, Bruno ainda nada recebeu da herança da atriz. Bruno de Faria jamais recebeu diretamente qualquer quantia devida ao espólio de Marília Pêra, sendo certo que, em dois meses apenas, o juízo determinou o levantamento de dinheiro para fazer jus às despesas futuras.
Sandra Pêra, a irmã, e os filhos de Marília Pêra Crédito: Reprodução/Instagram
TESTAMENTO DE MARÍLIA PÊRA
A herança de Marília soma cerca de R$ 40 milhões. O testamento deixado pela atriz foi aberto em 2016. Segundo o documento, Ricardo Graça Mello, Esperança Motta e Nina Morena, filhos da artista, devem receber, cada um, 25% do espólio. O economista Bruno Faria, viúvo da atriz, que morreu de câncer aos 72 anos, em dezembro de 2015, e Sandra Pêra, irmã dela, devem dividir os demais 25%. Procurada, Sandra não retornou os telefonemas.

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