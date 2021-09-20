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Viúva de MC Kevin posta foto em Dubai e ironiza OAB por veto à ostentação

Viúva de MC Kevin fez piada após resolução que proíbe advogados de ostentarem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 set 2021 às 12:33

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 12:33

A advogada Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, durante visita da Dubai
A advogada Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, durante visita da Dubai Crédito: Montagem/Instagram/dra.deolanebezerra
A advogada Deolane Bezerra, 33, viúva de MC Kevin (morto em maio, aos 23 anos), postou em seu Stories do Instagram dois vídeos das compras que fez durante viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Uma coisa que chamou a atenção foram os textos dos dois vídeos.
No primeiro, ela aparece com sacolas de marcas como Chanel e Louis Vuitton, com o texto "Há só um pouquinho, Dubai, né?".
Na outra imagem, os logos das marcas são sobrescritas com marcas populares no Brasil, como Riachuelo, C&A, Marisa e Renner. Nesse vídeo, a legenda que aparece é "Já que não pode ostentar, né OAB???".
O comentário vem poucos dias após a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) vetar a ostentação de bens por parte dos advogados.
O texto faz parte do provimento nº 205/2021 da Ordem: "Fica vedada em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, como uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo, bem como a menção à promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional".
Em redes ligadas à advocacia que reproduz o texto da referida resolução, a advogada chegou a comentar que a resolução chegou "bem agora na vez" dela.

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