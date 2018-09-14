Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desespero

Viúva de Catra diz estar desesperada: 'Acho que estou ficando louca'

Sílvia Catra escreveu o desabafo em sua conta no Instagram: 'Vejo-me em um total desespero pedindo pelo amor de Deus pra ele me chamar'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 13:08

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 13:08

A viúva de Mr. Catra, Silvia Catra, usou o Instagram nesta quinta-feira, 13, para desabafar sobre o cantor, que faleceu no último domingo, 9. Ela revelou estar desesperada e diz sentir falta dos cuidados e mimos que dava ao funkeiro.
"Sempre fiz de tudo para ele. Dava banho, fazia a barba, cortava o cabelo e, quando ele entrava no banheiro, deixava a roupa dele arrumada. Eu dava comida na boca e aparava até os pentelhos se fosse preciso", escreveu. "Estou em total desespero. Desejo ouvir um 'Silvia faz isso para mim, pega aquilo para mim'. Acho que estou ficando louca", completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA
Imagem de destaque
Projeto de Tabata ameaça liberdade ao limitar críticas a Israel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados