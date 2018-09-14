Viúva de Catra diz estar desesperada: 'Acho que estou ficando louca'

A viúva de Mr. Catra, Silvia Catra, usou o Instagram nesta quinta-feira, 13, para desabafar sobre o cantor, que faleceu no último domingo, 9. Ela revelou estar desesperada e diz sentir falta dos cuidados e mimos que dava ao funkeiro.

"Sempre fiz de tudo para ele. Dava banho, fazia a barba, cortava o cabelo e, quando ele entrava no banheiro, deixava a roupa dele arrumada. Eu dava comida na boca e aparava até os pentelhos se fosse preciso", escreveu. "Estou em total desespero. Desejo ouvir um 'Silvia faz isso para mim, pega aquilo para mim'. Acho que estou ficando louca", completou.