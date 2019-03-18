Viúva de Boechat celebra aniversário da filha com lembranças do marido

Ricardo Boechat e a filha, Valentina Crédito: Reprodução/Instagram

Desde a morte de Ricardo Boechat, Veruska tem compartilhado algumas lembranças do marido. Nesta segunda-feira (18), para comemorar aniversário de 13 anos da filha Valentina, ela publicou uma série de fotos e vídeo emocionantes, com imagens da primogênita em uma festa com o pai.

"Treze anos da primogênita mais amada, digital, linda, diva, inteligente, educada, do bem e a cara do pai. Te amo mais que tudo nesse mundo, Valentina! Estaremos sempre juntas para o que der e vier. Onde estiver, seu pai está cuidando da gente e babando a moça incrível que você está se tornando", escreveu Veruska na legenda.

"Não há prova de amor maior do que ele ter se vestido de burro-falante no ano passado só para atender ao traje da sua festa à fantasia. Feliz aniversário, meu amor! Você é puro brilho."

Boechat morreu aos 66 anos em um acidente de helicóptero, deixando seis filhos: Paula, Bia, Rafael, Patricia, Valentina e Catarina -as duas últimas, caçulas e fruto do relacionamento com com Veruska, com quem estava casado desde 2005.

A morte dele provocou grande comoção entre jornalistas e celebridades. Foi o apresentador José Luiz Datena quem interrompeu o programa Os Donos da Bola, na programação da Band, para informar sobre o ocorrido.

"Até os inimigos respeitavam Boechat. Porque era muito difícil contestá-lo. De uma maneira ou de outra, ele tinha uma virtude. Era verdadeiro 24 horas por dia", disse Datena no dia, emocionado. "Tinha esse dom de voltar atrás."