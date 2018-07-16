Vitória Moda divulga lista de desfiles e palestras deste ano

12/06/2018 - Desfile da Riviera Store no Vitória Moda 2017 Crédito: Clóvis Louzada/Divulgação

O Vitória Moda 2018 já definiu as marcas que prometem lançar tendências no Estado. Com o tema "Praia Urbana", 24 empresas do setor vão mostrar suas apostas para o verão 2019. Praia, Epzodium, Duplicatta, Senai Cetiqt, Exatta, Villa Fiore, Adriana Candido, Onland, Nananne, Florest, Mahé, Flerte, Maldivas Beachwear, Dupla Meninna, Code 121, Saia de Chita, Magia do Mar, Zinsk, PKPremium, Verônica Santolini, Hula Hula, Angorá, Hagaef e Konyk vão participar da Semana de Moda Capixaba, que será realizada de 30 de julho a 4 de agosto, no Auditório da Findes e no Centro de Convenções.

"Uma novidade são os lounges onde todas essas marcas que vão desfilar vão expor suas peças e receber seus convidados e público em geral após o desfile. É uma forma de aproximação com as pessoas e dos empresários terem a chance de um 'feedback' da apresentação de sua coleção na passarela", explica o Presidente da Câmara Setorial da Indústria do Vestuário, José Carlos Bergamin.

No lounge, outras marcas vão expor suas peças para o mercado e empresários do setor apresentarão seus produtos, o que a organização espera que renda bons frutos. "A meta para este ano é gerar R$ 25 milhões em volume de negócios, pois as marcas irão lançar coleções no evento", afirma Bergamin.

Além dos desfiles, o Vitória Moda 2018 terá palestras gratuitas para todo o público. As inscrições são feitas pela internet. "Pretendemos levar públicos diferenciados para os locais em que acontece o evento. A abertura do Vitória Moda 2018 será no dia 30, no Auditório da Findes, com um talk show com a estilista Lenny Niemeyer, contando com a jornalista Betty Feliz como mediadora. Nos dias 31 de julho e 01 de agosto, também teremos palestras com a blogueira carioca Luiza Sobral e Thomaz Azulay no mesmo local", detalha.

"Esperamos levar oito mil pessoas, no total, contando a participação nas palestras no Auditório da Findes e nos salões do Centro de Convenções de Vitória onde acontecem os desfiles e as apresentações das empresas das cadeias produtivas da moda", completa Bergamin.

PROGRAMAÇÃO VITÓRIA MODA ANO 11

Palestras

Onde: no auditório da Findes - Av. Nossa Sra. da Penha, 2053, Santa Lucia, Vitória

Entrada gratuita. Inscrições pelo site Vitória Moda

Lenny Niemeyer

Quando: 30 de julho de 2018 (segunda-feira)

Horário: 19h30

Luiza Sobral

Quando: 31 de julho de 2018 (terça-feira)

Horário: 19h às 22h

Thomaz Azulay

Quando: 01 de agosto 2018 (quarta-feira)

Horário: 19h às 22h

Salão Criativo

Quando: 02, 03 e 04 de agosto de 2018

Onde: Centro de Convenções de Vitória  Santa Lúcia  Vitória  ES

Horário: 14h às 23h (02 e 03 de agosto) e das 11h às 20h (04 de agosto)

ORDEM DOS DESFILES

02/08  Quinta-Feira

18h30  Praia / Epzodium / Duplicatta

20h  Senai Cetiq

21h30  Exatta / Villa Fiore / Adriana Candido

03/08  Sexta- Feira

17h30  Onland / Nananne / Florest

18h30  Mahé / Flerte / Maldivas Beachwear

20h  Dupla Meninna / Code 121 /Saia de Chita

21h30  Magia do Mar

04/08  Sábado

15h  Zinsk / PKPremium

16h30  Verônica Santolini / Hula Hula / Angorá

18h  Hagaef