Visitação no Grand Canyon é fechada para Beyoncé gravar clipe

Cantora foi vista ao lado da filha Blue Ivy, 7, no ponto turístico, segundo site americano, para gravar trilha de "O Rei Leão"

Publicado em 15 de julho de 2019 às 20:25 - Atualizado há 6 anos

A cantora Beyoncé Crédito: Reprodução/Instagram @vogument

Depois de Beyoncé, 37, e Jay-Z, 49, gravarem no Museu do Louvre o clipe da faixa "Apeshit", os fãs da cantora esperam que ela apareça em locais mais impossíveis para gravar um clipe novamente. Ao que tudo indica, neste final de semana, isso aconteceu novamente.

De acordo com o programa americano Access Hollywood, Beyoncé e sua filha foram vistas no Grand Canyon, localizado no estado do Arizona (Estados Unidos), gravando em uma área do ponto turístico que é de difícil acesso do público.

As especulações que se tem são que a cantora está gravando o clipe da faixa "Spirit", que pertence a trilha sonora do live-action da Disney, "O Rei Leão", que estreia nesta quinta-feira (18) no Brasil. Deste a semana passada, diversas fotos da diva pop em um local paradisíaco circularam nas redes sociais.

Segundo a publicação ainda, nos dias que a cantora esteve no Grand Canyon gravando, a visitação ao local foi totalmente comprometida e os turistas precisaram deixar as imediações de Havasu Falls após a chegada da cantora.

Em resposta a imprensa, os representantes oficiais do parque afirmaram que o espaço seria usado pela artista para uma série de filmagens.

Beyoncé dublará a leoa Nala, par romântico do protagonista Simba, que terá a voz do ator Donald Glover. Também estão no elenco Chiwetel Ejiofo (Scar), Seth Rogen (Pumba) e Billy Eichner (Timão).

Beyoncé fez parte da produção musical do filme, que chega nos Estados Unidos e no resto do mundo um dia depois, sexta-feira (19). Além de emplacar uma composição dela, "Spirit", a americana lançou uma coletânea dedicada ao filme.

O álbum "The Lion King: The Gift" tem a participação de diversos artistas e faz "um mergulho nos sons da África", segundo definição da artista. As vozes de Beyoncé, Donald Glover e Seth Rogen estão na canção "Can You Feel the Love Tonight", que teve a nova versão produzida por Pharrel Williams.

No Brasil, a cantora Iza será a intérprete da felina Nala, e Ícaro Silva fará a dublagem do protagonista Simba. Os dois já apareceram cantando "Nesta Noite o Amor Chegou", versão em português de "Can You Feel the Love Tonight", música do filme.

