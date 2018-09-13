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POLÊMICA

Viola Davis se arrepende de papel que lhe rendeu indicação ao Oscar

'Não eram as vozes das empregadas que estavam sendo ouvidas', falou sobre 'Histórias Cruzadas'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 17:58

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 17:58

Viola Davis Crédito: Getty Images/ Christopher Polk
A atriz Viola Davis revelou em entrevista ao jornal The New York Times que se arrependeu de seu papel no filme Histórias Cruzadas, no qual foi indicada ao Oscar de melhor atriz em 2012.
Na trama, Viola deu vida a Aibileen, uma empregada doméstica negra que vive nos Estados Unidos em 1963, em meio a um período de forte segregação racial e preconceito no país.
"Já tive [trabalhos dos quais me arrependi], e Histórias Cruzadas está nessa lista. Mas não em termos de experiência e pessoas envolvidas, porque eles foram todos ótimos. As amizades que formei são daquelas que levarei para o resto da minha vida", contou a atriz.
Em seguida, prosseguiu: "Eu apenas senti que, ao fim do dia, não eram as vozes das empregadas que estavam sendo ouvidas. Eu conheço Aibileen. Eu conheço Minny [outra personagem]. Elas eram minha avó. Elas eram a minha mãe."
"E eu sei que se você faz um filme em que toda a premissa é, eu quero saber como era trabalhar para pessoas brancas e criar filhos em 1963, eu quero ouvir como você realmente sente sobre isso. Eu nunca ouvi isso durante a produção do filme", concluiu.

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