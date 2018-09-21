Vinculada a Bolsonaro, Anitta diz que não vota em candidato homofóbico

Anitta Crédito: AGÊNCIA ZERO

Depois da polêmica com os fãs LGBTQ+ sobre não se posicionar politicamente, Anitta resolveu mudar de ideia. Nesta quinta-feira (20), a cantora de "Downtown", que foi indicado ao Grammy Latino, postou um vídeo em seu Instagram afirmando que ão votará em "candidato machista, racista e homofóbico", mas pede novamente para ser deixada em paz no quesito eleições.

O discurso foi feito após a cantora descobrir que Flávio Bolsonaro (PSL), filho de do candidato a presidência Jair Bolsonaro (PSL), estava dando apoio a ela sobre o posicionamento de não se pronunciar se não votaria em seu pai. "Estão usando meu nome para travar campanhas e discursos políticos do qual eu não faço parte. Eu já disse que não voto em candidato machista, não voto em candidato homofóbico, racista e por aí vai. Mas a gente vive numa democracia e eu respeito a escolha de voto de todo mundo. Não vou participar de jogo políticoe não gostaria de ter minha imagem atrelada a isso", disse a cantora.

O embate começou na última quarta-feira (19), quando Anitta seguiu no Instagram o perfil de uma apoiadora de Bolsonaro. Indignados, seguidores da cantora cobraram explicações, já que ela foi coroada rainha da Parada LGBTQ+, em São Paulo, neste ano, e o candidato do PSL é abertamente homofóbico. Em seguida, a cantora respondeu que se trata de uma amiga antiga. "Eu conheço ela há mais de sete anos e não gostaria de parar de falar com ela por conta da posição política dela", se defendeu.

Após o episódio, Anitta passou a ser pressionada pelos fãs para se declarar contra Bolsonaro, participando da hashtag #EleNão. Ela se negou a endossar a campanha e se defendeu pelo Twitter: "Não quero ser obrigada a odiar ninguém. Não quero ser obrigada a fazer campanha política quando não foi

esse o trabalho que escolhi."

A confusão envolveu até Flávio Bolsonaro, filho de Jair e candidato a senador pelo PSL-RJ. Flávio saiu em defesa do pai e dos artistas que se posicionam a favor dele e chegou a elogiar Anitta por ter "subido na vida pelos próprios méritos".

"Há uma perseguição covarde sobre artistas que se posicionam a favor de Bolsonaro. Eu nunca vi a Anitta na minha vida, nunca troquei mensagem com ela, não sei quem ela é, só sei que é uma menina que subiu na vida pelos próprios méritos, uma pessoa honesta, correta e trabalhadora, e há uma pressão para que se posicione contra o Bolsonaro. Parem de ficar patrulhando a vida dos outros! Vão pedir voto conforme as qualidades dos candidatos de vocês. Deixa a menina em paz", pede o candidato. Anitta não respondeu ao elogio.