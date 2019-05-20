Vídeo mostra Luan Santana tirando a camisa em gravação de DVD

Um palco de cerca de 100 metros de largura ficou quase pequeno para a gravação do novo DVD de Luan Santana, em Salvador, na Bahia, durante o fim de semana. Mas, em determinado momento do espetáculo, a temperatura também aumentou por lá: o cantor decidiu tirar a camisa e mostrar o corpão depois de emagrecer oito quilos só para a ocasião.
Em entrevista ao colunista Leo Dias, Luan revelou que estava se sentindo gordinho e decidiu intensificar os treinos. "Sou disciplinado. Fiz uma reta final para o show com rotina de atleta, sem carboidrato", disse, durante o bate-papo.
Segundo ele, tirar a camisa não era algo planejado. Ele só o fez, de acordo com conversas dos bastidores, porque os fãs pediram e as produtoras, também. "Elas ficavam falando: 'Tira a camisa", contou.