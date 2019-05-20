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Aumentou a temperatura

Vídeo mostra Luan Santana tirando a camisa em gravação de DVD

Sertanejo elevou a temperatura durante gravação do novo DVD, em Salvador

Publicado em 

20 mai 2019 às 12:37

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 12:37

Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana
Um palco de cerca de 100 metros de largura ficou quase pequeno para a gravação do novo DVD de Luan Santana, em Salvador, na Bahia, durante o fim de semana. Mas, em determinado momento do espetáculo, a temperatura também aumentou por lá: o cantor decidiu tirar a camisa e mostrar o corpão depois de emagrecer oito quilos só para a ocasião. 
Em entrevista ao colunista Leo Dias, Luan revelou que estava se sentindo gordinho e decidiu intensificar os treinos. "Sou disciplinado. Fiz uma reta final para o show com rotina de atleta, sem carboidrato", disse, durante o bate-papo. 
Segundo ele, tirar a camisa não era algo planejado. Ele só o fez, de acordo com conversas dos bastidores, porque os fãs pediram e as produtoras, também. "Elas ficavam falando: 'Tira a camisa", contou. 

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