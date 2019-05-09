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Embalada a vácuo

Vídeo mostra Kim Kardashian vestindo espartilho para o Met Gala

Roupa que socialite foi feita de silicone por Thierry Mugler

Publicado em 

09 mai 2019 às 11:26

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 11:26

A empresária e socialite Kim Kardashian no Met Gala 2019, em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram @persian.paparazzi.news
Kim Kardashian compareceu ao Met Gala 2019 na última segunda-feira, 6, e surpreendeu por conta da roupa escolhida para a ocasião: um vestido feito de silicone pela grife francesa Thierry Mugler. A roupa acentuava sua fina cintura e, para atingir tal objetivo, a empresária precisou usar um corset que a teria impossibilitado de se sentar no evento.
"Anna [Wintour, organizadora do MET Gala], se eu não me sentar para jantar, agora você sabe o por que. Eu estarei andando por lá, se misturando, conversando, mas eu mal consigo sentar", revelou Kim ao mostrar o corset por baixo do vestido, em um vídeo publicado no canal do YouTube da Vogue. A peça era muito comum na Idade Média para moldar ainda mais a silhueta. No caso de Kim, que possui quadris largos, a ilusão de uma cintura muito fina ficou ainda maior, o que lhe rendeu diversas críticas. Nas redes sociais, ela recebeu acusações de que teria até mesmo retirado uma costela para garantir um visual mais esguio.
Veja Kim Kardashian se arrumando para o Met Gala:
Nos stories do Instagram, a personal trainer da Kardashian a defendeu, argumentando que o corpo da empresária é fruto de trabalhos intensos na academia. "Kim treina sem parar seis dias por semana, ela acorda cedo e é dedicada. Eu a vejo todas as manhãs, vejo ela treinar e suar, vejo todo o seu trabalho fora da academia e isso é digno", comentou Melissa Alcantara. A própria Kim também compartilhou o story da profissional.
Com o tema deste ano em torno da estética 'camp' - uma mistura de exageros, breguices, bom humor e sátira -, o baile de gala do MET lotou a escadaria do museu mais famoso de Nova York, o Metropolitan Museum of Art, com sua seleta lista de convidados. Organizado por Anna Wintour, editora-chefe da Vogue americana, o evento é conhecido como "a festa mais exclusiva dos Estados Unidos" ou "o tapete vermelho mais importante do ano", já que reúne a nata dos fashionistas.

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