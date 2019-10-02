Home
Vídeo: Justin Timberlake é agarrado por homem em desfile de Paris

Ator foi agarrado por homem pela perna e não conseguia nem andar mais; vídeo que circula na web mostra que pessoas que estavam à sua volta tentaram ajudá-lo a se desvencilhar

Redação de A Gazeta

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 09:44

 - Atualizado há 6 anos

O ator Justin Timberlake e a atriz Jessica Biel na fashion week de Paris, na França Crédito: Reprodução/Instagram @justintimberlake

Justin Timberlake foi pego de surpresa assim que chegou ao desfile da Louis Vuitton, na Paris Fashion Week, nesta segunda (1º). É que o bonitão foi agarrado por um homem enquanto andava de mãos dadas com a esposa, Jessica Biel

O homem agarrou a perna do ator e não se desgrudava de jeito nenhum. Ele e a esposa ficaram impedidos de continuar andando, enquanto o hollywoodiano tentava se desvencilhar do atacante. Pessoas em volta do famoso tentaram ajudá-lo. 

A situação durou poucos segundos, mas foi o bastante para que vídeos passassem a circular na web. Depois de feitos os registros, um representante da semana de moda disse que se tratava do comediante Vitalii Sediuk, famoso por pregar peças em diversas celebridades mundo afora. 

