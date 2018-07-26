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Vídeo íntimo de Felipe Neto vaza nas redes sociais

O influenciador chegou a se tornar um dos assuntos mais comentados no Twitter durante a noite de quarta-feira

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 17:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 17:17
O youtuber Felipe Neto Crédito: Instagram/Felipe Neto
Um vídeo íntimo de Felipe Neto começou a circular nas redes sociais na quarta-feira, 25, e o youtuber afirma que irá tomar medidas judiciais contra os responsáveis pela divulgação das imagens. O influenciador chegou a se tornar um dos assuntos mais comentados no Twitter durante a noite.
"Felipe Neto declara ter tomado ciência do vazamento de um vídeo particular que expõe a sua intimidade de modo indevido. O influenciador afirma que tomará todas as medidas judiciais necessárias, em esfera cível e criminal, para apuração dos fatos e responsabilização dos responsáveis pelo vazamento e pela distribuição do conteúdo", informou a assessoria de imprensa de Neto após contato da reportagem.
Apesar da situação desagradável de ter sua privacidade invadida, o próprio youtuber comentou o assunto no Twitter e fez graça do vazamento. "Gente eu achei que tinha visto o pior vídeo do mundo quando saiu o 2Girls1Cup, mas depois de vazar meu pinto na internet, eu mudei meus conceitos", escreveu.
Ele também agradeceu o apoio dos fãs e compartilhou mensagens de outros influenciadores que condenaram a circulação do vídeo.

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