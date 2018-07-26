Vídeo íntimo de Felipe Neto vaza nas redes sociais

O youtuber Felipe Neto Crédito: Instagram/Felipe Neto

Um vídeo íntimo de Felipe Neto começou a circular nas redes sociais na quarta-feira, 25, e o youtuber afirma que irá tomar medidas judiciais contra os responsáveis pela divulgação das imagens. O influenciador chegou a se tornar um dos assuntos mais comentados no Twitter durante a noite.

"Felipe Neto declara ter tomado ciência do vazamento de um vídeo particular que expõe a sua intimidade de modo indevido. O influenciador afirma que tomará todas as medidas judiciais necessárias, em esfera cível e criminal, para apuração dos fatos e responsabilização dos responsáveis pelo vazamento e pela distribuição do conteúdo", informou a assessoria de imprensa de Neto após contato da reportagem.

Apesar da situação desagradável de ter sua privacidade invadida, o próprio youtuber comentou o assunto no Twitter e fez graça do vazamento. "Gente eu achei que tinha visto o pior vídeo do mundo quando saiu o 2Girls1Cup, mas depois de vazar meu pinto na internet, eu mudei meus conceitos", escreveu.