Vídeo: Graciele mostra Zezé Di Camargo na banheira em momento íntimo

Ex de Zilu levou a capixaba para um chalé, de helicóptero, e ela mostrou toda a intimidade dos dois em seu próprio perfil do Instagram

Imagem de perfil de Pedro Permuy

Pedro Permuy

Repórter do Divirta-se / [email protected]

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 11:27

 - Atualizado há 6 anos

  Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial

Graciele Lacerda completou 39 aninhos nesta quinta (3) e o amado, Zezé Di Camargo, decidiu preparar uma surpresa para a capixaba. O cantor levou a noiva de helicóptero para uma comemoração particular em um chalé nada modesto. 

O cantor Zezé Di Camargo, exposto pela noiva, Graciele Lacerda, em banheira de chalé romântico Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial

Em vídeos que foram postados no Instagram, a bonita mostrou a viagem até o local e depois filmou os cômodos do ambiente, impressionada com o décor e tamanho do espaço. 

"Olha, gente, estamos num chalé. Olha que coisa mais chique. À luz de velas ainda. O 'mô' preparou", disse ela, toda empolgada com a situação. 

