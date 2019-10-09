Vídeo: Ana Hickmann se desespera após marido revelar sexo na moita

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 10:46
- Atualizado há 6 anos
O marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, não só revelou que já fez loucuras na vida amorosa como também deixou a apresentadora de queixo caído durante vídeo gravado para o canal da bonita no YouTube (veja vídeo abaixo). Na gravação, o casal brincou de revelar situações engraçadas pelas quais já haviam passado e, ao que parece, o empresário pode ter ido longe demais.
É que durante o bate-papo superdescontraído Alexandre não pensou duas vezes e soltou que já havia transado em público. Ana questionou se havia sido com ela e ele prontamente retrucou: "Com você, não".
Com o climão instaurado, ela continuou: "Desculpa, mas onde?". E ele disse: "Ah, em uma festa. Tinha um barranco, um morrinho. Foi escondido, no escuro. Na moita".
