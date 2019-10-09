Home
>
Famosos
>
Vídeo: Ana Hickmann se desespera após marido revelar sexo na moita

Vídeo: Ana Hickmann se desespera após marido revelar sexo na moita

Bonita ficou sem saber que reação ter, em vídeo, depois de o marido dizer que já transou no escurinho de um barranco, durante uma festa em que estava

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 10:46

 - Atualizado há 6 anos

A apresentadora Ana Hickmann Crédito: André Loretti

O marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, não só revelou que já fez loucuras na vida amorosa como também deixou a apresentadora de queixo caído durante vídeo gravado para o canal da bonita no YouTube (veja vídeo abaixo). Na gravação, o casal brincou de revelar situações engraçadas pelas quais já haviam passado e, ao que parece, o empresário pode ter ido longe demais. 

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Investigações revelam que o homem contratou detetive particular para obter dados pessoais da artista

Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

Leia mais

Imagem - Léo Santana se prepara para fazer cirurgia plástica, diz colunista

Léo Santana se prepara para fazer cirurgia plástica, diz colunista

Imagem - Rita Cadillac anuncia biografia: "Minha vida é bomba atômica"

Rita Cadillac anuncia biografia: "Minha vida é bomba atômica"

Imagem - Graciele Lacerda surge vestida de indiana e diz que vai doar cabelo

Graciele Lacerda surge vestida de indiana e diz que vai doar cabelo

É que durante o bate-papo superdescontraído Alexandre não pensou duas vezes e soltou que já havia transado em público. Ana questionou se havia sido com ela e ele prontamente retrucou: "Com você, não". 

Com o climão instaurado, ela continuou: "Desculpa, mas onde?". E ele disse: "Ah, em uma festa. Tinha um barranco, um morrinho. Foi escondido, no escuro. Na moita". 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Beleza

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais