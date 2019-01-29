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Diferença de idade atrapalhou

Victoria e David Beckham proibiram filho de namorar Rita Ora, diz site

Pais de Brooklyn não gostavam da diferença de idade dele e Rita Ora

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 11:04

Publicado em 

29 jan 2019 às 11:04
Os Beckham: Brooklyn, David e Victoria Crédito: Reprodução/Instagram @brooklynbeckham
Victoria, 44, e David Beckham, 43, ficaram furiosos com o romance que o filho, Brooklyn Beckham, 19, manteve com a cantora Rita Ora, 28, em 2017.
O jornal britânico The Sun noticiou que os pais do garoto não gostavam do romance por conta da diferença entre as idades, e proibiram o filho de ver Rita.
David e Victoria teriam ordenado que Brooklyn fosse para Nova York, mantendo-se afastado da cantora. "Ela deixou claro que não aprovava", disse uma fonte próxima a Victoria.
"David ficou bastante furioso quando ficou sabendo da amizade deles e Victoria estava compreensivelmente preocupada com a diferença de idade", disse a fonte. "No fim, Brooklyn acabou correndo atrás de Rita".
O casal de jovens foi visto em 2017 aos beijos, em um jantar em Londres. Antes de Brooklyn retornar para a faculdade em Nova York e terminar o relacionamento, os dois também foram juntos ao Festival Glastonbury, Reino Unido.
Rita chegou a comprar uma casa ao lado da mansão Beckham, no final de 2018. "Rita está interessada em manter uma boa relação com toda a família Beckham, ainda mais agora que são vizinhos", disse a fonte.

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